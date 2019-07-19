Son Dakika Haberleri: Yurt Dışından Telefon Getirenlere Pasaport Kayıt Ücreti 1500 Lira Oldu
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Yurt Dışından Telefon Getirenlere Pasaport Kayıt Ücreti 1500 Lira Oldu

2 saat önce

IMEI kayıt ücretleri değişti.

Yurt Dışından Telefon Getirenlere Pasaport Kayıt Ücreti 1500 Lira Oldu, System.String[]
IMEI kayıt ücretleri değişti. 30 Kasım 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 170 TL'den 500 TL'ye çıkan daha sonra Haziran 2019'da 618 liraya yükselen IMEI pasaport kayıt ücretine bir zam daha geldi.

Akıllı telefonları daha ucuz diye yurt dışından satın almayı planlayan kullanıcılara kötü haber geldi. Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile IMEI pasaport kayıt ücreti 618 liradan bin 500 TL'ye çıktı. Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete yayını sonrası yürürlüğe girdi.
Güncel

Kaynak: TheGeyik

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:17 
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