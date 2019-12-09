Son Dakika Haberleri: Yurt dışından tır ile kaçak ürün getiren şahıslara operasyon: 2 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Yurt dışından tır ile kaçak ürün getiren şahıslara operasyon: 2 gözaltı - Son Dakika

Yurt dışından tır ile kaçak ürün getiren şahıslara operasyon: 2 gözaltı

6 saat önce

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde durdurulan bir tırda ve depoda yapılan aramada çok sayıda kaçak tütün, ilaç ve telefon ele geçirildi.

Yurt dışından tır ile kaçak ürün getiren şahıslara operasyon: 2 gözaltı, System.String[]

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde durdurulan bir tırda ve depoda yapılan aramada çok sayıda kaçak tütün, ilaç ve telefon ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Çayırova ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yabancı plakalı bir tır ile ülkeye kaçak ürün sokulduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde ürünlerin taşındığı yabancı plakalı tır ve Çayırova ilçesinde bulunan bir depoda arama yapıldı. Aramalarda 11 bin adet cep telefonu, 14 bin 600 adet kuru sigara kağıdı, 12 bin 500 adet makaron, bin 450 adet sigara filtresi, 250 kilogram açık tütün, 2 bin adet elektronik sigara, 660 adet kutu ilaç, 2 koli telefon ele geçirildi.


Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - KOCAELİ

Çayırova, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Karton toplama işinin özel bir firmaya verileceği iddiası üzerine roman vatandaşlar belediyeyi bastı, bir vatandaş kendini kesti Devre arasında Emre'ye "Penaltıyı nasıl kaçırırsın" telefonu! Maden ocağında göçük: 1 işçi öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 22:05:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yurt dışından tır ile kaçak ürün getiren şahıslara operasyon: 2 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]