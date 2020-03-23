Yurt dışından Türkiye'ye getirilecek öğrencileri taşıyan ilk uçak Dublin'den havalandı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Kovid-19 salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye 'ye getirilerek, Sakarya ve Samsun 'daki yurtlarda karantinaya alınacağını söylemişti.

"7 ülkeden ülkemize getirdiğimiz öğrencilerimizin ilk yolculuğu Dublin'den kalkan THY uçağımız ile başladı. Sağlıklı ve iyi yolculuklar arkadaşlar. Dönüşte karantina için yeriniz hazır. Bekliyoruz."

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran , Twitter 'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 dolayısıyla uçuş yasağı konulan ülkelerden yurda dönecek öğrencileri taşıyan Türk Hava Yolları uçağının Dublin'den havalandığını bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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