Yurt dışından Türkiye'ye getirilecek öğrencileri taşıyan ilk uçak Dublin'den havalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurt dışından Türkiye'ye getirilecek öğrencileri taşıyan ilk uçak Dublin'den havalandı - Son Dakika

Yurt dışından Türkiye'ye getirilecek öğrencileri taşıyan ilk uçak Dublin'den havalandı

7 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan ülkeler arasında yer alan İrlanda'da öğrencileri taşıyan ilk uçak başkent Dublin'den kalktı.

Yurt dışından Türkiye'ye getirilecek öğrencileri taşıyan ilk uçak Dublin'den havalandı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan ülkeler arasında yer alan İrlanda'da öğrencileri taşıyan ilk uçak başkent Dublin'den kalktı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 dolayısıyla uçuş yasağı konulan ülkelerden yurda dönecek öğrencileri taşıyan Türk Hava Yolları uçağının Dublin'den havalandığını bildirdi.

Kıran, öğrencilerin dönüşte karantina yerlerinin hazır olduğunu aktardı.

Kıran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"7 ülkeden ülkemize getirdiğimiz öğrencilerimizin ilk yolculuğu Dublin'den kalkan THY uçağımız ile başladı. Sağlıklı ve iyi yolculuklar arkadaşlar. Dönüşte karantina için yeriniz hazır. Bekliyoruz."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacağını söylemişti.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:38 Kaynak: AA

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