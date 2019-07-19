Son Dakika Haberleri: Yurt dışından Türkiye'ye getirilen telefonlar için kayıt harcı 1500 TL oldu
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Yurt dışından Türkiye'ye getirilen telefonlar için kayıt harcı 1500 TL oldu

1 saat önce

Türkiye'ye yurt dışından getirilen cep telefonların ülke içinde kullanılabilmesi için kayıt yapılmadan önce ödenmesi gereken harç tutarı 1500 Türk lirasına yükseldi

Yurt dışından Türkiye'ye getirilen telefonlar için kayıt harcı 1500 TL oldu, System.String[]
Türkiye'ye yurt dışından getirilen cep telefonların ülke içinde kullanılabilmesi için kayıt yapılmadan önce ödenmesi gereken harç tutarı 1500 Türk lirasına yükseldi.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 'Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar' kapsamında yeni ücret yürürlüğe girdi. Buna göre yurt dışından Türkiye'ye getirilen telefonlar için kayıt harcı yüzde 200 zamlanarak 1500 TL oldu.
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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:22 
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