Yurt dışından Türkiye'ye getirilen telefonlar için kayıt harcı 1500 TL oldu
1 saat önce
Türkiye'ye yurt dışından getirilen cep telefonların ülke içinde kullanılabilmesi için kayıt yapılmadan önce ödenmesi gereken harç tutarı 1500 Türk lirasına yükseldi
Türkiye
'ye yurt dışından getirilen cep telefonların ülke içinde kullanılabilmesi için kayıt yapılmadan önce ödenmesi gereken harç tutarı 1500 Türk lirasına yükseldi.
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 'Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar' kapsamında yeni ücret yürürlüğe girdi. Buna göre yurt dışından Türkiye'ye getirilen telefonlar için kayıt harcı yüzde 200 zamlanarak 1500 TL oldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:22
Trump'ın Türkiye mesajı sonrası Dolar'da son durum Ciciş Esra Ersoy, bikinili videosuyla Ebru Polat'a gönderme yaptı! Benim Tatlı Yalanım 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 6. son bölüm izle Yurt dışından getirilen telefonların harcı 500 TL'den bin 500 liraya yükseltildi