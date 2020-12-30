Yurt dışından uçakla gelişlerde zorunlu 'Negatif PCR test ibrazı uygulaması' başladı - Son Dakika

Yurt dışından uçakla gelişlerde zorunlu 'Negatif PCR test ibrazı uygulaması' başladı

30.12.2020 06:40
Yurt dışından uçakla gelişlerde zorunlu 'Negatif PCR test ibrazı uygulaması' başladı, System.String[]

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla yurt dışından gelenlere, "negatif PCR test ibrazı" uygulaması tüm sınır kapılarında başladı.

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla yurt dışından gelenlere, "negatif PCR test ibrazı" uygulaması tüm sınır kapılarında başladı. Yurt dışından gelen tüm uçuşlarda, son 72 saatte alınmış bir test sonucu olmayanlar, uçuşlara kabul edilmedi. Gece yarısı itibariyle yürürlüğe giren uygulama nedeniyle elinde PCR test belgesi olan yolcular ise sorunsuz bir şekilde İstanbul Havalimanı'ndan giriş yaptı.

Sağlık Bakanlığı, tüm dünyada vaka sayılarının artması ve salgının hız kazanması sebebiyle 30 Aralık'tan itibaren Türkiye'ye hava, deniz ve kara yoluyla gelecekler için son 72 saatte yapılmış negatif PCR test sonuç belgesinin zorunlu olduğunu açıklamıştı. Alınan karar bu gece yarısı itibariyle tüm sınır kapılarında uygulanmaya başladı.   SON 72 SAATTE ALINMIŞ NEGATİF PCR TEST İBRAZ EDİLMELİ Hava yolu ile gelen yolculardan karşı istasyonda bilet ve bagaj işlemleri sırasında test sonuçlarını ibraz etmeleri istendi. Son 72 saatte alınmış bir test sonucu olmayan yolcular, uçuşlara kabul edilmedi.   THY'NİN AÇIKLAMASI Öte yandan konuya ilişkin Türk Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Türkiye'deki regülasyon gereği yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı veya Türkiye aktarmalı olarak başka bir ülkeye yapılacak uçuşlarda; uçuşların gerçekleştirildiği ülkelerin yerel tarih ve saatleri ile 30 Aralık 2020 saat 00: 00 itibarıyla, uçuş saatinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş olan negatif PCR testinin ibraz edilmesi gerekmektedir. 6 yaş altı yolcularımız için test sonucu ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Transit yolcularımızın; PCR testi gerekliliği, yaş sınırı ve süre yönlendirmeleri bakımından varış ülkesi kurallarını da ayrıca dikkate almaları gerekmektedir. Basılı olarak ya da dijital ortamdaki negatif PCR test sonucunu ibraz etmeyen yolcularımız, uçuşa kabul edilmeyecektir."


- İstanbul
Yurt dışından uçakla gelişlerde zorunlu 'Negatif PCR test ibrazı uygulaması' başladı
Yurt dışından uçakla gelişlerde zorunlu 'Negatif PCR test ibrazı uygulaması' başladı
Yurt dışından uçakla gelişlerde zorunlu 'Negatif PCR test ibrazı uygulaması' başladı
Yurt dışından uçakla gelişlerde zorunlu 'Negatif PCR test ibrazı uygulaması' başladı
Yurt dışından uçakla gelişlerde zorunlu 'Negatif PCR test ibrazı uygulaması' başladı

PCR Testi, İstanbul, Kamera, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yurt dışından uçakla gelişlerde zorunlu 'Negatif PCR test ibrazı uygulaması' başladı - Son Dakika


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