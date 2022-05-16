Yurt dışından ürün almak! En fazla kaç para harcayabilirsiniz? - Son Dakika

Ülkemiz çevrimiçi alışveriş konusunda pek çok Avrupa ülkesinin önünde ilerliyor. Benzer bir şekilde online bankacılık sistemi ve alışverişteki güvenlik önlemleri konusunda en çok atılım yapanlar arasında. Fakat iş yurt dışından ürün almak olunca değişiyor. Çünkü bazı kısıtlamalar altında bu işlemi yapabiliyorsunuz. Peki en fazla kaç para harcayabiliriz?

Çevrimiçi alışverişlerimizde nelere dikkat etmeliyiz?

Ticari amaçlar dışında yurt dışından ürün almak!

Geçtiğimiz dönemde yurt dışından ürün almak istediğimizde 1.500 Euro'ya kadar çıkabileceğimiz bir limit vardı. Tabii bu alışverişi Avrupa Birliği ülkelerinden yapıyorsak yüzde 18, diğer ülkelerden yapıyorsak ise yüzde 20 oranında bir vergi ödememiz gerekiyordu.

Fakat 1 Mayıs itibariyle bu kural değiştirildi. Artık 150 Euro'ya kadar yapılan alışverişlerde Avrupa Birliği dışından satın aldıysanız yüzde 30 oranında bir vergi uygulanacak. Avrupa Birliği içerisinden verilen siparişlerde ise yüzde 18 anlaşması devam ediyor.

Öte yandan 150 Euro'yu aştığımız takdirde 1.500 Euro'ya kadar olan alışverişlerde hızlı kargo seçeneğinin kullanılması zorunlu bir hale geldi. Fakat bu sınırın altındaki alışverişlerde eski vergilendirme aynen devam edecek.

Bunula birlikte alışveriş esnasında satın alınan eşyanın türüne göre Gümrük Vergisi, İlave Gümrük Vergisi, ÖTV ve KDV gibi ek vergilendirmeler ile karşılaşılabilir. Ayrıca elektronik, içki, tütün ve kozmetik ürünlerin hızlı kargo seçilse bile ithalinin yasak olduğunu belirtelim.

Örnek verecek olursak ABD'den sipariş edilen bin dolarlık sipariş eğer kanun maddesindeki ek vergi uygulanacak ürünler arasında yer alıyorsa 200 Euro İlave Gümrük Vergisi'ne tabi olacak. Ayrıca 240 Euro ÖTV ve 259 Euro'da KDV ödenerek yaklaşık 1.700 Euro'ya getirilebilecek.

Ek olarak şunu da belirtelim. 1.500 Euro limitini isterseniz aşabilirsiniz. Fakat bu durumda artık bireysel alışveriş sayılmayacaktır. Yani ticari mal ithalatı olarak gözükecek. Bu sebeple tüm prosedür değişecektir ve ödeyeceğiniz vergiler artacaktır.

Dolayısıyla toplu alım yapmayacaksanız oldukça zararlı bir alışveriş olacaktır. Ayrıca aynı üründen çok sayıda alırsanız görevli gümrük memuru bunun ticari amaçla alındığına kanaat getirip bu sınıfta bir vergilendirmeye sokabilir. Zira yasal söz hakkı kontrolü yapan memura aittir.

Not: 150 Euro'yu aşan alışveriş yapan bazı tüketiciler ürünlerinin gümrükte ticari olarak sınıflandırıldığını ve neredeyse ürünün kendi fiyatı kadar vergi ödediklerini belirtiyor.

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