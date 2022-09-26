"Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş, vefatının 10. yılında anılıyor - Son Dakika
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"Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş, vefatının 10. yılında anılıyor

26.09.2022 15:38

Yurt dışından ve Türkiye'nin farklı illerinden Neşet Ertaş için Kırşehir'e gelen sevenleri, halk ozanının kabri başında dua ediyor.

Yurt dışından ve Türkiye'nin farklı illerinden Neşet Ertaş için Kırşehir'e gelen sevenleri, halk ozanının kabri başında dua ediyor.

UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı kapsamında 3 gündür anma etkinlikleri düzenlenen Kırşehir'de, "Bozkırın tezenesi"nin Bağbaşı Mezarlığı'ndaki kabri de sevenleri tarafından ziyaret ediliyor.

Ertaş'ın kabrini ziyaret eden 7'den 77'ye çok sayıda kişi dua ederek, bozlak ustasına rahmet diliyor.

Hollanda'dan gelerek Ertaş'ın mezarını ziyaret eden 64 yaşındaki işitme engelli Arif Kaya, işaret diliyle yaptığı açıklamada, babasının bozlak ustası ile Almanya'da yaşadığı dönemde dostlukları olduğunu, Ertaş'ı çok kez evlerinde misafir ettiklerini söyledi.

Ankara'dan geldiğini söyleyen Sinan Şeref, Neşet Ertaş gibi bir ustanın bir daha bu dünyaya zor geleceğine vurgu yaparak, "Allah rahmet eylesin. Kabrine gelerek duamızı ettik. Mekanı cennet olsun." dedi.

Kayseri'den üniversite öğrencisi Doğukan Yıldırım da türküleri ve kişiliğiyle gönlünde yer alan bozlak ustasını ziyaret etmeyi istediğini belirterek, "Dün gelecektik ama öğrenci olduğumuz için vakit bulamadık. Bugün ziyaret ettik." şeklinde konuştu.

Kırşehir'de özel bir kolejdeki sınıf arkadaşlarıyla Ertaş'ın mezarını ziyaret eden Eymen Naz Avunduk da halk ozanının hakkının ödenemeyeceğini dile getirerek, "Neşet Ertaş ustamız bize birçok söz, türkü, anı ve bilgi bıraktı. İyi ki varsın, ruhun şad olsun." ifadelerini kullandı.

İzmir'de, 25 Eylül 2012'de vefat eden halk ozanı Neşet Ertaş, bir gün sonra Kırşehir Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

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Kaynak: AA

Neşet Ertaş, Kırşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Bozkırın tezenesi' Neşet Ertaş, vefatının 10. yılında anılıyor - Son Dakika

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