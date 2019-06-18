"Yurt dışından yeni fonlar ile yatırımcı getirmeyi hedefliyoruz"

Actus Genel Müdürü Barış Hocaoğlu, Global Yatırım Holding İştiraki Actus ile İstanbul Portföy'ün birleşmesinin tamamlanmasıyla 3 milyar liralık bir büyüklük ortaya çıkacağını ve mevcut yabancı yatırımcı portföyü dikkate alındığında yurt dışından yeni fonlar ile yatırımcı getirmeyi...

Actus Genel Müdürü Barış Hocaoğlu, Global Yatırım Holding İştiraki Actus ile İstanbul Portföy'ün birleşmesinin tamamlanmasıyla 3 milyar liralık bir büyüklük ortaya çıkacağını ve mevcut yabancı yatırımcı portföyü dikkate alındığında yurt dışından yeni fonlar ile yatırımcı getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Yerli ve bağımsız portföy yönetim şirketi Global Yatırım Holding İştiraki Actus ile İstanbul Portföy, 3 milyar lirayı aşan büyüklüğe sahip olacak birleşmenin hedeflerini açıkladı.

Düzenlenen basın toplantısında Actus Genel Müdürü Barış Hocaoğlu, portföy büyüklüğü olarak kendilerinden büyük şirketler var gibi görünse de portföy çeşitliliği konusunda en özel şirket olduklarını kaydetti.

Birleşmenin ardından 7 farklı emeklilik fonunu yöneteceklerini vurgulayan Hocaoğlu, "Girişim sermayesi olarak baktığınızda sektörün yatırım yapmış girişim sermayesinin sanırım yüzde 60- 70'i bizde olacak. Özel portföy yönetimi dediğimiz tarafta hem kurumsal hem de bireysel sözleşmelerde adetlerde çok büyük oluyoruz. Yatırımcı bazında ise yabancı yatırımcıların portföylerini yönetme konusunda bankalar dahil Türkiye'nin en büyük şirketi oluyoruz. 3 milyar TL'lik portföyün 1,5 milyar TL'si yabancı yatırımcıların." diye konuştu.

Hocaoğlu, birleşmenin tamamlanmasının ardından yeni fonların kurulacağını da ifade ederek, Türkiye'de bankaların sorunlu kredi satışlarının daha çok kredi kartı ve bireysel kredi alacaklarının tahsilatına yönelik olduğuna dikkati çekti.

Barış Hocaoğlu, şunları kaydetti:

"Biz ise kredisi verilmiş, değerli ama ödeme zorluğuna düşmüş şirketlerin yeniden yapılandırılmasına, onlara sermaye katkısı, yeni kredi sağlanması ve mevcut kredilerinin yapılandırılması yoluyla değer yaratılmasına odaklanacağız. Türkiye'nin büyümesi yavaşladığında, faizler yükseldiğinde belli kredilerin ödenmesinde güçlükler yaşanabiliyor.

Bankaların kredilendirdiği ama dönüşünde sorun yaşadığı yerlerde, şirketin bir kısım hissesinin satın alınması, fona devri, borç yapılandırması yoluyla finansman sağlamayı hedefliyoruz. Bu yolla şirketin sorunlu alanın dışına çıkarılması hedefleniyor. Yurt dışından da bu alana yatırımcı gelecek."

Portföy yönetim işinin belli bir ölçeğe ulaşmasıyla birlikte bu alandaki en büyük şirketlerin dünya örneklerindeki gibi bağımsız şirketler olacağını savunan Hocaoğlu, bu birleşmeyle en büyük şirketi yaratmak için önemli bir adım attıklarını belirtti.

- "Üniversite – sanayi işbirliği ve medikal teknoloji fonları geliyor"

İstanbul Portföy Yönetici Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alpaslan Ensari, TÜBİTAK'ın 1514 Investtech-Tr Programı kapsamında hem Actus'un hem de İstanbul Portföy'ün birer fon kurmasının onaylandığını kaydetti.

Toplam 10 fonun kurulmasına onay verildiği belirten Ensari, "TÜBİTAK çok ciddi bütçeli bir kurum. Teknoloji gelişimi için yılda 2- 3 milyar TL'lik destek veriyor. Bugüne kadar bu desteği çoğunlukla girişimciye verdiler. Bu şekilde projeler ticarileşmiyordu. Şimdi üniversitelere destek verip, onların girişim sermayesi fonlarına yatırım yapmalarının önünü açtı. O teknoloji yatırımını fon yapsın dediler. Çünkü fonlar yatırım yapmasını ve yaptığı yatırımın nasıl takip edileceğini biliyor. Bu Fonları bir tarafını da Hazine destekliyor. Onlar da fona destek olacaklar. Üniversiteler bu fonlardan para kazanırsa yine fona yatırım yapmak zorunda. Actus'un onaylanan fonu üniversite- sanayi işbirliği sağlamaya dönük projelere destek sağlayacakken, İstanbul Portföy'ün fonu ise ilaç ve medikal teknolojiler konusunda. İki fonun toplam büyüklüğü 250- 300 milyon liraya ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Portföy Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi Tufan Deriner ise, birleşme konusunda iki şirketin 3 yıldır görüşme halinde olduğunu söyledi.

Bugünkü koşulların birleşmeyi sağladığını ifade eden Deriner, ortak hedeflerde buluştuklarını dile getirdi.

Türkiye gibi tasarruf oranlarının düşük olduğu bir ülkede büyümeden tasarrufları çekmenin çok zor olduğuna işaret eden Deriner, bu birleşmeyle aynı zamanda kendi işlerine yatırım yapmalarının önünün açıldığını belirtti.

Girişim sermayesi tarafında iki şirketin toplam 500 milyon TL'lik yatırım yaptığını söyleyen Deriner, sektörün toplam büyüklüğünün 700- 800 milyon lira olduğunu anlattı.

2014 yılına kadar risk alarak hızlı büyüdüklerini dile getiren Deriner, 2014'ten sonra ise riskleri görerek onlara uygun stratejiler geliştirdiklerine işaret etti.

Toplantıda verilen bilgilere göre, Actus ve İstanbul Portföy birleşme konusunda imzaları attı. Sürecin sonunda iki şirket resmen İstanbul Portföy çatısı altında birleşmiş olacak.

Şirketin Genel Müdürü Barış Hocaoğlu olacak. Birleşme sonrasında Actus Portföy Yönetimi ortakları yeni yapıda yüzde 33,25 pay sahibi olacak. Global Yatırım Holding'in ise ayrıca şirketin yüzde 40 hissesini almak üzere opsiyonu bulunacak.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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