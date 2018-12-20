Yurt Dışından Yılbaşı Hediyesi Alırken Gümrük Vergisine Dikkat

Yeni yıla az bir zaman kalmışken, sevdiklerine yurt dışından hediye almak isteyenlere bir uyarı geldi.

Yeni yılda sevdiklerine yurt dışından hediye almak isteyenlerin, gümrük mevzuatında son dönemde yapılan düzenlemeleri hatırlamasında fayda var. KPMG Türkiye Gümrük ve Dış Ticaret Direktörü Hakan Uçak, Gümrük Kanunu'nun 167'nci maddesi uyarınca hızlı kargo kapsamındaki ithalatlarda 150 Euro değerindeki gönderilere vergi muafiyeti öngörülse de Bakanlar Kurulu Kararı ile bu sınırın 22 Euro'ya düşürüldüğünün bir kez daha altını çizdi.

Uçak, "Yurt dışından hediyelik eşya sipariş edeceklerin muafiyet sınırı olarak 22 Euro'yu dikkate almaları gerekiyor. Yurt dışından kitap alacaklarda bu sınır 150 Euro olarak uygulanıyor" dedi.

Ülkeye, ürüne göre değişiyor

22 Euro'nun üzerindeki hediyelik eşya ithalatlarında alıcı adına gümrük beyannamesi açılıyor ve gümrük vergisi ödenmesi gerekiyor. Satın alınan ürün eğer Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeden geliyorsa yüzde 18, başka bir ülkeden geliyorsa yüzde 20 oranında vergiye tabi tutuluyor. İthal edilen eşyanın kitap olması durumunda ise vergi oranı yüzde 8'e iniyor. Son olarak, ithal edilen eşyanın ÖTV Kanunu IV sayılı listede yer alması durumunda alıcı ayrıca yüzde 20 oranında ÖTV ödemekle yükümlü oluyor.

Hızlı kargoyla alınamayan ürünler

Uçak, Gümrük Kanunu uyarınca, hızlı kargo kapsamında ithali yasaklanan ürünler konusunda da tüketicileri uyardı. Uçak, cep telefonu, kozmetik, takviye edici gıdalar, tütün ve alkollü içeceklerin bu kapsamda ithal edilemediğini belirtti. Ayrıca kanun gereği yasak olan eşyalar da hızlı kargo kapsamında ithal edilmemekte. Bu nedenle yurt dışından hediyelik eşya alırken bu eşyaların tercih edilmemesi gerekiyor.

Sınır 430 Euro

Uçak, "Yurt dışından dönüşlerinde hediyelik eşya alacak kişiler için sınırın 430 Euro olarak belirlendiğini hatırlatmakta fayda var. Bu sınırın aşılması durumunda gümrük vergisi ödenmesi gerekir" diye konuştu.

Yanınızda getirirken dikkat

Yolcuların yanlarında getirebileceği hediyelik eşyalar için de sınırlamalar bulunuyor. Örneğin, bu kapsamda en fazla 3 karton sigara, cep telefonu, 600 ml'yi aşmamak kaydıyla parfüm, 1 kilo çay gibi eşyalar ithal edilebiliyor. Belirlenen limitlerin üzerindeki eşyalar için alıcıların iki seçeneği bulunuyor. İlki ithalat vergisinin iki katını ödeyerek eşyayı teslim almak, ikincisi ise eşyayı gümrükte bırakmak. Bu tür durumlarda eşyalar devlete kalıyor.