'Yurt edinme' umudu otogara yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 'Yurt edinme' umudu otogara yansıdı - Son Dakika

'Yurt edinme' umudu otogara yansıdı

6 saat önce

Eskişehir'de, düzensiz mültecilerin sınıra göçü devam ederken, bazı sığınmacı ailelerin otogardaki hali yürekleri burktu.

'Yurt edinme' umudu otogara yansıdı, System.String[]

Eskişehir'de, düzensiz mültecilerin sınıra göçü devam ederken, bazı sığınmacı ailelerin otogardaki hali yürekleri burktu. Topladıkları ev eşyalarıyla birlikte otogarda kalan bir mülteci ailenin ebeveynleri yere serdikleri yatakta uyurken, çocuklar ise terminal içerisinde oyunlar oynadı.


İdlib'de, Suriye rejim güçlerinin hain saldırısının ardından sınır kapılarının açılacağı söylemi üzerine, Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Eskişehir'den de onlarca düzensiz mülteci, sınır kentlerine gitmeye devam ediyor.


'Beyaz eşyalarını da getirdiler'


Yaşanan durum üzerine Türkiye'nin birçok bölgesinden düzensiz mülteciler, Avrupa ülkelerine geçmek üzere sınır kentlerine doğru yola çıkmaya başladı. Eskişehir'de ise, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde mülteciler otobüslerle sınıra gitmeye devam ediyor. Dün itibariyle sınır illerine harekette yaşanan yoğunluk sürerken, bazı göçmen aileler sabaha karşı otogara gelerek burada kaldı. Çocuklarıyla birlikte terminal içerisinde konaklayan aileler, otobüs peronlarına da getirdikleri buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve halıların yanında diğer ev eşyalarının içinde olduğu hurçları koydu.


'Terminalde uyuyan ailelerinin yanında çocuklar oyun oynadı'


Sığınmacı aileler, sınıra yolculuk için otobüs saatlerini beklerken, anne-babaları yerde uyuyan çocuklar ise terminal içerisinde oyunlar oynadı. Her şeyden habersiz şekilde birbirleriyle oynayan çocuklar, yurt edinebilme umuduyla ebeveynlerinin yanında bekledi.


Öte yandan otogar görevlileri, düzensiz mültecilerin sınır bölgelerine harekete devam ettiklerini belirterek, bu yoğunluğun bir süre daha olacağını söyledi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Türkiye, İdlib, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:09 Kaynak: İHA
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