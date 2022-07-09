Yurt genelinde 5 bin 102 acemi kasap hastanelik oldu - Son Dakika
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Yurt genelinde 5 bin 102 acemi kasap hastanelik oldu

09.07.2022 17:08
Yurt genelinde 5 bin 102 acemi kasap hastanelik oldu

KURBAN Bayramı'nın ilk gününde, kurbanlarını kendileri kesmek isteyen acemi kasaplar, bu yıl da acil servisleri doldurdu.

KURBAN Bayramı'nın ilk gününde, kurbanlarını kendileri kesmek isteyen acemi kasaplar, bu yıl da acil servisleri doldurdu. İstanbul hariç, yurt genelinde kurban kesimi sırasında 5 bin 102 kişi, kesici aletler ya da hayvanların darbeleriyle yaralandı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar, bayram namazını kıldıktan sonra kurban kesmek için belediye tarafından belirlenen kesim noktalarına gitti. Bazı vatandaşlar ise kesimi evlerinin önünde ya da boş arsalarda yaptı. Her yıl olduğu gibi bu sene de kesim sırasında birçok kişi, ya bıçakla ya da hayvanların darbeleriyle yaralandı. Yaralananlar kendi imkanları, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla hastanelere gitti. Hastanelerin acil servislerinde bu nedenle yoğunluk oluştu. Bu yıl İstanbul hariç, yurt genelinde 5 bin 102 kişi yaralandı.

Kurban kesimi sırasında yaralananların il il sayısı şöyle:

Adana (67), Adıyaman (150), Afyonkarahisar (15), Ağrı (34), Amasya (40), Ankara (198), Antalya (43), Artvin (11), Aydın (41), Balıkesir (195), Bilecik (27), Bingöl (2), Bitlis (7), Bolu (42), Burdur (28), Bursa (293), Çanakkale (43), Çankırı (21), Çorum (50), Denizli (132), Diyarbakır (27), Edirne (41), Elazığ (32), Erzincan (50), Erzurum (160), Eskişehir (72), Gaziantep (147), Giresun (33), Gümüşhane (24), Hakkari (4), Hatay (27), Isparta (15), Mersin (53), İzmir (30), Kars (85), Kastamonu (28), Kayseri (102), Kırklareli (7), Kırşehir (19), Kocaeli (271), Konya (253), Kütahya (50), Malatya (221), Manisa (65), Kahramanmaraş (92), Mardin (11), Muğla (29), Muş (16), Nevşehir (24), Niğde (22), Ordu (52), Rize (105), Sakarya (126), Samsun (68), Siirt (6), Sinop (13), Sivas (74), Tekirdağ (181), Tokat (134), Trabzon (80), Tunceli (0), Şanlıurfa (153), Uşak (32), Van (30), Yozgat (64), Zonguldak (30), Aksaray (84), Bayburt (13), Karaman (67), Kırıkkale (60), Batman (8), Şırnak (2), Bartın (35), Ardahan (30), Iğdır (42), Yalova (30), Karabük (29), Kilis (15), Osmaniye (43), Düzce (47).


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Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, İstanbul, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurt genelinde 5 bin 102 acemi kasap hastanelik oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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