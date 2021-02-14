Kara yolları ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor - Son Dakika
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Kara yolları ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor

14.02.2021 15:31

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirlerde ulaşımın aksamaması için kara yolları ekiplerinin saha çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdürdüğünü bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirlerde ulaşımın aksamaması için kara yolları ekiplerinin saha çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların kış şartlarında güvenle yolculuk edebilmeleri için Bursa İnegöl, Biga Çan, Çan Yenice yollarının yanı sıra Yalova Orhangazi, İznik Yenişehir, Yalova Armutlu Gemlik güzergahları ile İstanbul Havalimanı, Lüleburgaz Babaeski, Edirne Havsa yolları ve TEM Edirne Batı Kavşağı başta olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanında karla örtülen yolların 7 gün 24 saat temizlendiği belirtildi.

10 bin 665 makine-ekipman ve 12 bin 626 personel iş başında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından 17 Kasım 2020'de 391 yol bakım makinesinin törenle hizmete alındığı anımsatılan açıklamada, özellikle kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirler için söz konusu makinelerin hayati vazife üstlendiği kaydedildi.

Açıklamada, kara yolları ekiplerince yurt genelindeki 440 karla mücadele merkezinde 10 bin 665 makine-ekipman ve 12 bin 626 personelle gerçekleştirilen çalışmalarda kullanılmak üzere tuz, tuz agregası, kritik kesimler için kimyasal buz çözücü ve ürenin depolandığı belirtildi.

Ayrıca yollarda tipi ve esinti nedeniyle trafik akışının güçleştiği veya yolların kapandığı kesimlere 818 kilometre kar siperi yapıldığı ifade edilen açıklamada, karla mücadele merkezinde güzergah analizinin, karla mücadele çalışmalarının, açılan ve kapanan yolların ve anlık trafiğin monitörler üzerinden takip edildiği bildirildi.

Ekipler teyakkuz halinde

Kritik kesimlerde görevlendirilen 500 karla mücadele aracında kamera, 5 bin 750 karla mücadele aracında da "araç takip sistemi" bulunduğuna işaret edilen açıklamada, araçların çalışmalar sırasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında duruma müdahale edilip ilgililerle koordinasyonun sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, yoğun kar yağışının beklendiği Karayolları İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, Ankara 4. Bölge Müdürlüğü, Bursa 14. Bölge Müdürlüğü ve Kastamonu 15. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağında ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtildi.

Uçuş trafiğinin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) apron, pist ve taksi yollarını hazır hale getirdiği bildirilen açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından demir yolu taşımacılığının aksamaması için de tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Bakan Karaismailoğlu'nun vatandaşlara araçlarının kış bakımını yaptırmaları ve gizli buzlanmalara karşı tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: AA
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