Yurt genelinde çeşitli suçlardan aranan 2 bin 212 kişi yakalandı - Son Dakika

Yurt genelinde çeşitli suçlardan aranan 2 in 212 kişinin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca, dün yurt genelinde eş zamanlı "Aranan Şahıslar Operasyonları" düzenlendi.

Toplam 7 bin 650 ekipte, 28 bin 474 personelin katılımıyla yürütülen operasyonlarda kapsamında 5 bin 229 ikamette arama gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 2 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 489, 5 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 355, 10 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 120, 20 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 43, 20 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 4 kişi olmak üzere, 1011'i hükümlü 1201'i yakalama emri ile aranmakta olan, toplam 2 bin 212 zanlı adli mercilere sevk edildi.

Sevk edilen bu zanlılar arasında; Adam Öldürme suçundan 17, Hırsızlık suçundan 247, Yaralama suçundan 229, Cinsel suçlardan 78, Yağma suçundan 58, Dolandırıcılık suçundan 93, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 81, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan 15, FETÖ/PDY Örgütüne Üye Olmak suçundan 8, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 1 zanlı bulunduğu belirtildi.

Ayrıca kayıp olarak aranan 7'si çocuk olmak üzere 28 şahıs bulundu.

Operasyonlarda, çok sayıda ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.