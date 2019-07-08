Yurt genelinde çıkan orman yangınları korkuttu
18 dakika önce
Yurt genelinde çıkan orman yangınları korkuttuYURT - TOPLU - Son bir hafta içerisinde yurtta meydana gelen orman yangınları korkuttu.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:44 Kaynak: İHA
Yurt genelinde çıkan orman yangınları korkuttu
YURT - TOPLU - Son bir hafta içerisinde yurtta meydana gelen orman yangınları korkuttu. İstanbul
, İzmir
, Diyarbakır
, Samsun
, Tokat
, Siirt
, Hatay
, Isparta
ve Antalya
'da meydana gelen orman yangınları itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangınlarda can kayıplarının yaşanmaması teselli olurken ormanlık alanlar ve araziler zarar gördü.
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