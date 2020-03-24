Yurt genelinde dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Yurt genelinde dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Yurt genelinde dezenfekte çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Yurt genelinde dezenfekte çalışmaları sürüyor Ülke ve Dünyada etkisini sürdüren Korono virüse karşı tedbirler artarak devam ederken, Erzurum'da bir manav eldivensiz alış verişi yasakladı.

Yurt genelinde dezenfekte çalışmaları sürüyor

ERZURUM - Ülke ve Dünyada etkisini sürdüren Korono virüse karşı tedbirler artarak devam ederken, Erzurum'da bir manav eldivensiz alış verişi yasakladı.

Erzurum'da faaliyet gösteren manav Koronojirüs tedbirleri kapsamında müşterilerine eldiven zorunluluğu getirerek alış verişlerini yapmalarını istedi. Uygulama müşteriler tarafından da memnuniyetle karşılanırken, sebze ve meyvelere vatandaşların elle dokunmasına izin verilmiyor.

ERZİNCAN - Erzincan'da korona virüs önlemleri kapsamında il genelinde dezenfekte çalışmaları sürüyor. Belediye ekipleri tarafından çöp araçları ile konteynırlar, çocuk oyun grupları, cadde ve sokaklar yıkanarak dezenfekte edildi.

Erzincan Belediyesi salgın hastalık tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını devam ettiriyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle virüse karşı topyekun mücadele veren Erzincan Belediyesi şehrin dört bir yanında; parklarda, iş merkezlerinde, tüm mahallelerde ki kaldırımlarda, halk otobüslerinde, duraklarda, umuma açık tuvalet ve şadırvan gibi bir çok ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını gece gündüz demeden vardiyalı bir şekilde rutin olarak devam ettiriyor.

MUŞ - Muş'un Varto Belediyesi ekipleri tarafından ilçede vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana caddeler korona virüs tedbirleri çerçevesinde dezenfekte edildi.

Tüm dünyayı etkileyen korona virüs nedeniyle önlemleri artıran Varto Kaymakamlığı ve Varto Belediye Başkanlığı ekipleri, özel kıyafetler giyerek kamu kurum ve kuruluşları ile toplu taşıma araçlarını dezenfekte ettikten sonra ilçe merkezinde bulunan iş yerlerinin ve diğer alanlarda korona virüse karşı ilaçlama yaptı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, belediye olarak vatandaşların sağlığının korunması noktasında gereken önlemlerin alındığını belirterek, ilçedeki ana caddelerin tazyikli suyla yıkandığını söyledi.

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tüm cadde ve sokaklarda temizlik ve dezenfekte çalışması yapılıyor.

TESKİ ekiplerinden özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi, mesai yaparak tüm ilçede Koronavirüs salgını nedeniyle çalışma başlattı. Sabahın erken saatlerinde startı verilen çalışmalar kapsamında ilçe merkezinin yanı sıra; kırsal mahallelerdeki yollar ve kaldırımlar da ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. Ayrıca, virüs barındırma ihtimali bulunan farklı noktalar da temizleniyor.

Yurt genelinde dezenfekte çalışmaları sürüyor

Varto, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:30 Kaynak: İHA

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