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YURT GENELİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SEBZE VE MEYVEYİ VURDU - Son Dakika

YURT GENELİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SEBZE VE MEYVEYİ VURDU

29.01.2022 14:37

YURT genelinde etkisini göstererek hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı ve soğuk hava, pazardaki sebze fiyatlarına yansıdı.

YURT genelinde etkisini göstererek hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı ve soğuk hava, pazardaki sebze fiyatlarına yansıdı. Soğuk hava nedeniyle seralardan ürün çıkışı yarı yarıya azalınca halde ve pazarlarda fiyatlar yükseldi. İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Özkanlar pazaryeri esnafı sadece bir haftada fiyatların iki katına çıktığını belirtti.

Kar yağışı ve soğuk havanın yurt genelinde etkisini göstermesiyle beraber ürünlerin bir kısmında don olayı meydana gelirken, yolların kapalı olması nedeniyle pek çok kente sebze ve meyve yüklü kamyonlar giriş yapamadı. Seralardan çıkan ürünler yarı yarıya azalınca, ürünlerin halden alış fiyatları arttı buna bağlı olarak pazar yerlerinde fiyatlar yükseldi. İzmir'deki pazar yerlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle sebze ürünleri azaldı ve fiyatlar bir hafta içerisinde yaklaşık iki katına çıktı. Bir haftalık periyotta salatalık 6 TL'den 13 TL'ye, pırasa 6 TL'den 10 TL'ye, ıspanak 8 TL'den 15 TL'ye, brokoli 7 TL'den 15 TL'ye yükseldi.

'ÜRÜNLERİN ÇOĞU TARLADA DONDU'

Pazar yeri esnaflarından Özcan Selim havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte fiyatların düşeceğini dile getirerek, "Bir haftalık periyotta fiyatlar aşağı yukarı iki katına kadar çıktı. Fiyatlardaki yükseliş oldukça normal çünkü ürünlerin çoğu tarlada dondu kaldı. Ispanağın fiyatı 8 TL'den 15 TL'ye yükseldi. Brokoli 7 TL'den 15 TL'ye çıktı. Tarladan ürün çıkartılamadığı için fiyatların yükselmesi normal. Bu yüksek fiyatlar fazla sürmez. Havalar ısındığı zaman yeniden bolluk olur. İki hafta içinde fiyatların gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Don olayları artık bitiyor. Önümüzdeki günlerde fiyat biraz düşer" dedi.

'TARLALAR BUZ İÇİNDE'

Yolların kapalı olduğunu ve tarlaların buz tuttuğunu dile getiren Özkanlar Pazar yeri esnaflarından Sami Yıldırım ise "Soğuk nedeniyle ürünler büyüyemedi. İşçi de soğuk havalarda tarlaya girmedi. Bu yüzden fiyatlar arttı ancak bu havalara göre ben fiyatları normal buluyorum. Vatandaşlarımızın da anlayışlı olmasını bekliyoruz. Havalar öyle soğudu ki bizler elimizi cebimizden çıkaramıyoruz. Tarlalar buzun içinde. Ürün geldiği için çiftçilere teşekkür etmek lazım. Ürün çok azaldı. Yollar da kapalı. Her gün don var. Mal azaldığı için fiyatlar yükseliyor. Yine de marketlerde fiyatlar çok daha yüksek" diye konuştu.

YURT GENELİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SEBZE VE MEYVEYİ VURDU
YURT GENELİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SEBZE VE MEYVEYİ VURDU
YURT GENELİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SEBZE VE MEYVEYİ VURDU

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Türk Lirası, İzmir, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: YURT GENELİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SEBZE VE MEYVEYİ VURDU - Son Dakika
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