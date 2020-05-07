Cadde ve sokaklardan görüntü

Yurt genelinde "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuldu

KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırşehir'de "evde kal" çağrısına bugün de uyuldu. Ahi Evran ve Cacabey Meydanları ile kent merkezindeki işlek caddelerde sakinlik yaşandı. Sokağa çıkan bazı vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi. Kırşehir Belediyesi, belirli aralıklarla hoparlörlerden sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı. Yağışlı ve bulutlu hava da sokak ve meydanlara çıkanların sayısının azalmasında etkili oldu.