Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına bugün de uyuldu.

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nin sakin olduğu, belediye görevlilerinin temizlik çalışması yaptığı, polis ekiplerinin ise belli noktalarda kontrollerini sürdürdüğü gözlendi.



Sarıyer sahilinde az da olsa yürüyüş yapanlar ile hayvanlarını gezdirenler göze çarptı.

Bazı vatandaşların yasağı ihlal ederek spor yaptığı, özellikle duraklarda

sosyal mesafenin korunmadığı dikkati çekti.

Eminönü Yeni Cami ve Eyüp Sultan Camisi çevresi de sakinliğini koruyor.

Anadolu yakasında Üsküdar ve Salacak sahili sakin. Kadıköy rıhtımı ve sahilinde de trafik yoğunluğu bulunmuyor.

Başkent Ankara'da "evde kal" çağrısına uyuluyor

Ankara'da meydan, cadde ve parklarda yaya ve araç yoğunluğunun düşük seviyede kaldığı gözlendi.

Şehrin işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Sıhhiye ve Anadolu meydanları ile parklarda da sessizlik hakim oldu.

Gıda, giyim, inşaat malzemesi dükkanlarının bulunduğu Ulus Meydanı'nın ise diğer günlere oranla biraz daha kalabalık olduğu görüldü.

Şehrin belirli noktalarında maske ve eldivenle görev yapan polis ekipleri, sokak ve caddelerdeki vatandaşları "sosyal mesafe" kuralına uymaları için ikaz ediyor.

- Ege, pazar yerlerinin dışında sessizliğe büründü

İzmir'de Konak ve Gündoğdu meydanları gibi merkezi yerlerin boş kaldığı görüldü.

Pazar kurulan bölgelerdeki yoğunluk, alınan önlemlerle azaltılmaya çalışıldı.

İzmir'de son 2 gündür gıda satışı yapan yerlerin kalabalık olduğu, buna bağlı olarak trafiğin arttığı gözlendi.



Meydanların boş olduğu Aydın'da, Adnan Menderes Bulvarı ile Sevgi yolunda sakinlik hakim.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim'de de vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uyuyor.

Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler ve Bayramyeri meydanları ile normal günlerde yoğun olan yerlerde sakinlik devam ediyor.

Manisa'da kentin en işlek meydan, cadde ve sokaklarında sakinlik gözlenirken, trafiğe kapatılan Mustafa Kemal Paşa ve 8 Eylül caddelerinde de yaya yoğunluğu azaldı.

Uşak'ta da vatandaşlar "Evde kal" çağrılarına cevap verdi.



Antalya ve Muğla'daki sahil ve meydanlar sakin



Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya'da, "Evde kal" çağrısına uyulduğundan bahar mevsimine rağmen sahiller ve meydanlarda sakinlik hakim.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajlarıyla eskiden yoğunluk yaşanan Cumhuriyet Meydanı, Işıklar ve Kazım Özalp caddelerinde çok az sayıda kişinin bulunduğu dikkati çekiyor.



Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'nin genelde kalabalık olan meydanları, sahil ve yürüyüş yolları sakin günler geçiriyor.



Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler sahilleri ile yürüyüş yollarında, alışılmışın dışında sessizlik ve sakinlik yaşanıyor.



Bodrum'un ünlü Paşatarlası ve Kumbahçe plajları ile Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ve Belkız plajlarındaki tenhalık göze çarpıyor.

Isparta ve Burdur kentlerinde de vatandaşların çoğu evde kalmayı tercih ettiğinden cadde ile sokaklarda sessizlik hakim.

Bursa da sessizliğe büründü

Bursa'da daha önce yoğunluk yaşanan Ulu Cami, 15 Temmuz Demokrasi ile Kent meydanları gibi yerlerde sessizlik gözlendi.

Bazı meydanlara çıkan yollar polis ekipleri tarafından kapatılarak, zorunlu haller dışında vatandaşların geçişine izin verilmiyor.

Eskişehir'de Valilik Meydanı, Hamamyolu, İsmet İnönü ve İki Eylül caddeleri sakin günler yaşıyor.

Balıkesir'in en hareketli noktaları olan Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar ile Kızılay caddeleri sakin günlerinden birini geçiriyor.

Bilecik'te de Tevfik Bey Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Anıtı'nda insan yoğunluğu bulunmuyor.

- Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "evde kal" çağrısına uyuldu

Sakarya'nın en işlek yerlerinden Çark Caddesi'nde az sayıda kişi görülüyor.

Atatürk Bulvarı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Orhan Cami ve avlusu, tarihi Uzun Çarşı'da yaya trafiğinin seyrek olduğu, araç trafiğinin ise kısmen yoğunluk oluşturduğu gözlendi.



Kocaeli'de kentin en işlek güzergahını oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresinde, kısmen yaya ve araç yoğunluğu yaşandı.



Kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı'nda sakinlik yaşansa da bankadaki işlerini halletmek ve market alışverişi yapmak için dışarıya çıkanlar Yürüyüş Yolu ve civarında kısmi yoğunluk oluşturdu.

Düzce'de kentin işlek noktaları arasında bulunan Gaziantep Caddesi, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla sessizlik hakim oldu.



Bolu'da kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi ile parklarda sakin bir gün yaşandı.



İnsanların büyük bölümünün zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı gözlenirken, Zonguldak'ın en işlek yerlerinden Madenci Anıtı önü ile Gazipaşa ve Milli Egemenlik Caddesi sessizliğe büründü.

Bartın'da en işlek yerlerden Hükümet Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların tedbirlere uyarak sokağa çıkmadığı gözlendi.

Karabük'te vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, çıkanların ise maske ve eldiven taktığı görüldü. Kent merkezinde zaman zaman yaya yoğunluğu yaşanıyor.

Doğu ve Güneydoğu'da "Evde kal" çağrısına uyuldu



Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyuldu.



65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama ve 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanmasının yanı sıra valiliklerce hayata geçirilen ilave tedbirler de artırıldı.



Polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan vatandaşlara evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıda bulunuyor.



Normalde yoğunluğun yaşandığı kent meydanları ile cadde ve sokaklarda uygulanan tedbirler ve denetimlerle sakinlik gözlendi.



- Gaziantep ve Şanlıurfa'da da sakinlik hakim

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te

vatandaşlar, Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uydu.



Gaziantep'te kentin en turistik yeri Gaziantep Kalesi civarı başta olmak üzere işlek caddelerde sakinlik gözleniyor.

Şanlıurfa'da tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde sessizlik hakim olurken, şehrin bazı noktalarında ise kısmen yoğunluk gözlemlendi.

Malatya'da ise cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde yoğunluğun azaldığı görülüyor.

Benzer durumun yaşandığı diğer illerde ise kent merkezlerindeki yoğunluk ciddi oranda azaldı.



Doğu Anadolu'da vatandaşların büyük bölümü evlerinde kalıyor



Erzurum, Kars, Erzincan, Iğdır, Ağrı, Tunceli ve Ardahan'da vatandaşların

yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara büyük oranda uyduğu gözlendi.



Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi, Havuzbaşı Kent Meydanı ile Yakutiye Kent Meydanı, Kars'ta Cumhuriyet Meydanı, Faikbey Caddesi, Kazımpaşa Caddesi ve tarihi Kars Kalesi, Iğdır'da Atatürk ve Tansu Çiller caddeleri, Erzincan'da Dörtyol ve Cumhuriyet Meydanı, Ardahan'da Kongre Caddesi ve kentin en işlek yerleri, Tunceli'de Sanat Sokağı, Cumhuriyet Caddesi, Yeraltı Çarşısı üstü ve Seyit Rıza Meydan'ı, Yeni Van, Kağızman, Erzurum caddeleri, vatandaşların "Evde kal" çağrılarına uymasıyla en sakin günlerini yaşıyor.



Öte yandan Erzurum, Iğdır, Erzincan ve Ağrı'daki bazı noktalarda az da olsa insan hareketliliği yaşandı.



İç Anadolu'da sokaklar tenha



Kayseri, Sivas, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kırıkkale ve Kırşehir'de, Kovid-19

tedbirleri kapsamında vatandaşlar "evde kal" çağrısına büyük oranda uydu.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Sivas Caddesi, İnönü Bulvarı ve Mimarsinan Parkı gibi işlek alanların kısmen sakin olduğu görüldü.

Sivas'ta şehrin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi Kovid-19 tedbirleri kapsamında araç ve yaya trafiğine kapatılırken, güvenlik güçleri, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları için uyardı.

Nevşehir ve ilçelerdeki ana caddelerin ulaşıma kapatılmasının ardından araç trafiğinin de sakinleştiği gözlendi.

Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı ve Lise Caddesi, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasıyla en sakin günlerini

yaşıyor.

Niğde Ömer Halisdemir ile Cumhuriyet meydanlarında yoğunluk görülmedi.

Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı ve bazı parklarda kısmen sakinlik gözlenirken, vatandaşlar önlemlere genelde uyuyor.

Kırşehir'de Cacabey ve Ahi Evran meydanlarında yağışlı havanın da etkisiyle insan yoğunluğunda hissedilir seviyede azalma görüldü.



Konya ve Afyonkarahisar'da sakinlik hakim

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Konya'da Mevlana Meydanı, Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı, Kültür Park ile diğer işlek noktalarının bugün de boş olduğu görüldü.

Afyonkarahisar'da ise "Evde kal" çağrılarına uyulduğu ve kent genelinin sakin olduğu gözlendi.



Karaman kent merkezinde önemli cadde ve sokaklarda sakinlik sürüyor.

Aksaray'daki işlek caddelerde de vatandaşlar sokağa çıkmayarak "Evde kal"

çağrısına uyuyor.

- Samsun koronavirüs tedbirlerine uyuyor

Samsun'da normal günlerde yoğunluğun yaşandığı Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Anıt Parkı ve Sahil Yolun'da sessizlik hakim.



Yaya ve araç trafiğinin geçmiş günlere göre sakin olduğu Kastamonu'da her gün çok sayıda vatandaşı ağırlayan Cumhuriyet Meydanı ile Nasrullah Meydanı da en sakin günlerini yaşıyor.

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı ile kentin en işlek noktalarından Şehzadeler Gezi Yolu'nda araç ve yaya yoğunluğunun çok büyük oranda azaldığı görüldü.

Tokat'ta, Cumhuriyet Meydanı ile kentin en işlek noktalarından Meydan bölgesinde araç ve yaya yoğunluğu büyük oranda geriledi.



Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda yaya ve araç trafiği önceki günlere göre azaldı.

Çorum'daki Hürriyet ve Kadeş meydanları ile Gazi Caddesi'nde araç ve yaya yoğunluğu gözlenmedi.

- Adana ve Mersin'de meydanlar boş kaldı

Adana'da, Adnan Menderes ve Adnan Kahveci bulvarları, Uğur Mumcu Meydanı ile Atatürk ve Merkez parklarında sessizlik hakim.

Mersin'de sahil bandındaki Adnan Menderes Bulvarı'nda, Mezitli sahil kordonu ile Mersin İdmanyurdu, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe meydanları ile Cumhuriyet Alanı'nda hareketlilik göze çarpmadı.

Atatürk Parkı ve balıkçı barınağı mevkisi de boş kaldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Cumhuriyet Meydanı ve Asi Nehri yürüyüş yolunun boş olduğu görülürken, İskenderun ilçesinde de Atatürk Anıt Alanı ile sahil kordonunda alınan önlemler kapsamında sakinlik yaşandı.



Osmaniye'de ise Devlet Bahçeli, Musa Şahin, Atatürk ve Alparslan Türkeş bulvarları ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanlarının kısmen boş olduğu gözlendi.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta tedbirlere uyuluyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Evde kal" çağrılarının yapıldığı Van'da, cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

En işlek caddelerde park yasağı uygulaması başlatılan kentte, Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentin giriş çıkış noktalarını kontrol altında tutuyor.

Hakkari, Bitlis ve Muş'ta da vatandaşların çağrılara uymasıyla en işlek cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Karadeniz'de hareketlilik azalıyor

Trabzon'da Atatürk Alanı, Meydan Parkı ile şehrin en işlek yerlerinden Uzun Sokak ve Kahramanmaraş Caddesi'nde sakinlik hakim.

Ordu'da Demokrasi ve Köprübaşı meydanları sakin günlerini yaşarken, insan yoğunluğunun olduğu ana caddelerde ise vatandaşların geçişine kontrollü izin veriliyor.

Giresun'da Atatürk Meydanı eskiye oranla sakin günlerini yaşıyor. Gazi Caddesi'nde ise kısmen insan hareketliliği olduğu gözlendi.

Artvin'in İnönü, Cumhuriyet caddeleri ve Kültür Sokağı'ndaki insan hareketliliği diğer günlere oranla gözle görülür şekilde azaldı.

Az sayıda da olsa araç trafiğindeki hareketlilik devam ediyor.

Trakyalı sağanak nedeniyle "evden çıkmıyor"

Trakya'da hem yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla alınan tedbirler hem de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik gözleniyor.

Edirne'de yağmurlu ve soğuk havanın etkisiyle meydanlar boş kaldı.

Az sayıda insan hareketliliği gözlenen Saraçlar Caddesi ve Selimiye Meydanı'nda sakinlik hakim.

Kırklareli'nde yağış nedeniyle büyük çoğunluk zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih ederken bazı meydan, cadde ve sokaklarda araç hareketliliği gözlendi.

Tekirdağ'da vatandaşlar soğuk ve yağışlı havanın da etkisiyle "evde kal" çağrısına uyuyor. Kentin en işlek yerleri olan Hükümet Caddesi, Köprübaşı, Bedesten Çarşısı ve Cumhuriyet meydanlarının yanı sıra sahil dolgu alanının da sakin olduğu gözlendi.