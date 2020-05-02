Boş kalan cadde ve sokakların drone ile görüntülenmesi

Trafik kontrol noktasında polis ekiplerinin sürücü ve yolcuların ateşini ölçmesi Adıyaman, Kilis ve Osmaniye "Evde kal" çağrısına uydu

Adıyaman'da cadde ve sokakların büyük oranda boş kaldı. Yaya ve araç trafiğinin önceki günlere göre çok daha az olduğu kentte bazı iş yerlerinin de bugün kapalı olduğu görüldü.

Kilis'te de işlek cadde, sokak, meydan ve parklar sakin kaldı. Polis ve jandarma ekipleri kent giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürdü. Ekipler, kent merkezinde de vatandaşlara evde kalmaları için Türkçe ve Arapça uyarı anonsları yaptı.

Osmaniye'de ise Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının sakin olduğu gözlendi.