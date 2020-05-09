Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük ölçüde uyuluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük ölçüde uyuluyor - Son Dakika

Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük ölçüde uyuluyor

6 saat önce

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal." çağrısına yurt genelinde büyük oranda uyuluyor.

Yurt genelinde

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal." çağrısına yurt genelinde büyük oranda uyuluyor.

İçişleri Bakanlığının 23 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde bu hafta sonu da uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamasında Konya, sessizliğe büründü. Kentin işlek noktalarında görevliler ve kapsam dışındakilerin haricinde kimse görülmüyor.

Kayseri'de ise Cumhuriyet Meydanı, Millet ve Sivas caddeleri, İnönü Bulvarı ve Mimarsinan Parkı gibi alanlar görevlilerin dışında boş kaldı.

Sivas'ta şehrin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi'nde yoğunluk gözlenmiyor.

Nevşehir'de havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturmaya başladı, trafikte de önceki günlere kıyasla araç sayısı arttı.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nın kısmen boş olduğu gözlendi.

Niğde'de ise Ömer Halisdemir ile Cumhuriyet meydanları ve Dr. Sami Yağız Caddesi'nde nisbeten yoğunluk gözlendi. Dışarıya çıkanların maske taktıkları ve sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.

Kırıkkale merkezdeki Zafer ve Cumhuriyet caddelerinde toplu halde bulunanları, polis ekipleri uyardı.

Kırşehir'de ise Cacabey ve Ahi Evran meydanlarında kısmi hareketliliğe karşın gün boyu sakinlik yaşandı.

Karaman kent merkezinde önemli cadde ve sokakların sessiz olduğu görüldü.

Aksaraylıların sokağa çıkmayarak "Evde kal." ?çağrısına uyduğu gözlendi.

Doğu ve Güneydoğu

Batman, Bingöl, Elazığ, Siirt ve Şırnak'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde kal." çağrısına uyuluyor.

Polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan vatandaşlara evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıda bulunuyor.

Vatandaşların tedbirlerle uymasıyla bölgedeki illerde cadde, sokak, meydan ve parklarda sakinlik gözlendi.

Malatya'da bazı işlek caddeler ve pazar yerlerinde kısmi yaya hareketliliği yaşanıyor.

Adıyaman'da cadde ve sokaklar büyük oranda boş kaldı. Gölbaşı ilçesinde, Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla alınan 14 gün süreli karantina uygulaması devam ediyor.

Kilis'te de işlek cadde, sokak, meydan ve parklar sakinliğini korudu. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kentte uygulanan 3 günlük giriş çıkışların kısıtlanması kararının ikinci gününde de polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı.

Erzurum, Kars ve Ardahan çağrıya uyuyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'ın en işlek cadde ve meydanlarında polis ekiplerinin kontrolünde sakinlik yaşanıyor.

Polislerin sosyal mesafenin korunmasına yönelik anons yaptığı kentlerde, sokağa çıkanların büyük çoğunluğunun maske taktığı görüldü.

Ağrı'da Yeni Van, Kağızman ve Erzurum caddelerinde sessizlik hakim oldu. Dışarı çıkan vatandaşlar ise ateşleri ölçüldükten sonra Cumhuriyet Caddesi'ne alınıyor.

Erzincan'da da alınan tedbirler kapsamında Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'na araç girişleri 12.00-16.00 saatlerinde polis gözetiminde yapılıyor. Yaya geçişine ateş ölçümü ve kimlik kontrolü yapılmadan izin verilmiyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği illerden Van'da sahiller, işlek cadde ve meydanlar boş kaldı. Jandarma ekipleri, kentin giriş ve çıkışlarında uygulama yaparak, kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem uyguluyor.

Turizm merkezlerinde sakinlik sürüyor

Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı illerden Antalya ve Muğla'da sahiller ile meydanlar en sakin günlerini yaşıyor.

Antalya'da Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajları sessizliğini koruyor. Şehrin işlek yerlerinde az sayıda kişinin alışveriş yaptığı görüldü.

Muğla'nın turizm merkezleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinin meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajları da boş kaldı.

Isparta ve Burdur'da da cadde ve sokakların yoğun olmadığı gözlendi.

Trakya'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Edirne'de Selimiye Meydanı ve çevresi ile girişlerin kısıtlandığı Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde hafta sonu olmasına ve güneşli havaya rağmen sakinlik yaşandı.

Kırklareli'nde hafta sonu dolayısıyla cadde ve sokaklardaki insan hareketliliğinde düne göre azalma oldu.

Tekirdağ'da da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Bursa ve çevre iller günü sakin geçiriyor

Bursa, Balıkesir ve Eskişehir, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle günü sessiz geçiriyor.

Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Kent meydanları, Heykel ve Ulu Cami ile civarında yoğunluk görülmedi.

Eskişehir'de Sakarya, Cengiz Topel, İsmet İnönü ve İki Eylül caddeleri, Porsuk Çayı çevresi ile diğer bölgeler sessizliğe büründü.

Balıkesir'de ise Ali Hikmetpaşa Meydanı, Milli Kuvvetler, Kızılay ve Anafartalar caddelerinde sakinlik yaşandı.

Yalova, Bilecik, Çanakkale ve Kütahya'da ise vatandaşların "Evde kal." çağrılarına büyük ölçüde riayet ettiği gözlendi.

Orta ve Doğu Karadeniz

Trabzon ve Ordu'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilk günde cadde, sokak ve meydanlara sessizlik hakim oldu.

Rize, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta ise vatandaşlar, sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor. Bu 4 ilde işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde insan yoğunluğu gözlenmiyor.

Sinop ve Amasya'da da genellikle sessizlik hakimken, yer yer bazı meydanlarda insan yoğunluğu görülüyor.

Kastamonu'da Cumhuriyet Meydanı en sakin günlerini yaşarken, Nasrullah Meydanı'nda ise yer yer yoğunluk oluşuyor.

Çankırı'da Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda kısmen araç ve yaya yoğunluğu bulunuyor.

Tokat'ta hafta sonu olmasına rağmen Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'da az sayıda yaya ve araç trafiği görüldü.

Çorum'da Gazi ve İnönü caddeleri ile Hürriyet Meydanı'nda kısmen araç ve yaya yoğunluğu bulunuyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta da meydanlar ile caddeler boş kaldı.

Düzce'de Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı ile kentin normal zamanda yaya trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul, Spor ve Gaziantep caddelerinin şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla, meydan ile caddelerde sakinlik yaşanıyor.

Karabük'te vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görülüyor.

Bolu'da İzzet Baysal Caddesi'nde giriş yasağının kaldırılması ve havanın güneşli olması dolayısıyla insan yoğunluğu artmaya başladı. Caddeye çıkan vatandaşlar, maske takıp sosyal mesafe kuralına uyuyor.

Bartın'da ise güzel havaya rağmen cadde ve meydanlarda sakinlik gözlendi.

Ege'de, "Evde kal" çağrıları karşılık buluyor

Ege'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İzmir, Denizli ile Manisa'da sokak ve caddeler sakinliğini korurken, kısıtlamanın uygulanmadığı Aydın kent merkezinde zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde ise vatandaşlar "Evde kal." çağrısına uyuyor.

Uşak'ta kentin işlek noktalarından İsmet Paşa ile Zübeyde Hanım caddeleri ve 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda yer yer vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Afyonkarahisar'da "Evde kal" çağrılarına uyulurken, kent geneli sakindi.

Doğu Akdeniz'de "Evde kal." çağrısına büyük oranda uyuluyor

Osmaniye'de Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının boş olduğu görüldü.

Mersin'de Cumhuriyet ve 3 Ocak Atatürk meydanlarındaki sessizlik sürdü. Sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı ile İnönü Bulvarı'ndaki araç trafiğinde kısmen hareketlik gözlendi. Kıyı bandındaki yürüyüş yolu ve oturma alanları ise sakinliğini korudu.

Hatay'ın ise en işlek yerlerinden Atatürk ile İstiklal caddelerinin sakinliği dikkati çekti.

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 03:28 Kaynak: AA


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