Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Başkent Ankara'da Kovid-19 önlemleri kapsamında uyarıları dikkate alan vatandaşların, 15 Temmuz Kızılay Meydanı'nda yoğunluk oluşturmadığı görüldü.

Yaya ve araç trafiğinin geçmiş günlere göre sakin olduğu başkentte polis, vatandaşları mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda anonslarla uyarıyor.

Vatandaşların "evde kal" çağrısına dikkat etmesiyle Ankara'daki işlek cadde, meydan ve park gibi yerlerde yoğunluk azaldı.

İstanbul

İstanbul'da kentin en işlek meydan ve caddeleri, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla sessizliğe büründü.

Beşiktaş, Beyoglu ve Taksim bölgelerindeki meydanlarda sessizlik hakim.

Beyoğlu'nun simgelerinden nostaljik tramvay da yolcu olmaması nedeniyle boş kaldı.

Kentteki diğer toplu taşıma araçlarında da az sayıda kişinin seyahat ettiği görüldü.

Sahillerde genel olarak vatandaşlar kısıtlamalara uygun hareket ederken, özellikle Galata Köprüsü'nde balık tutan kimsenin olmadığı gözlendi.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "koronavirüs sessizliği"

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kocaeli, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Sakarya'da, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Kocaeli ve ilçelerinde normal günlerde yoğunluk yaşanan birçok meydan ve işlek cadde boş kaldı.

Şehrin en işlek yerlerinden Kent Meydanı, Fethiye, İstiklal ve Ankara Caddesi, Mimar Sinan Köprüsü, Yeni Cuma ve Fevziye Camisi önü ve yürüyüş yolunda sessizlik hakim. D-100 kara yolunda trafiğe çıkan araç sayısında ciddi bir azalma görülüyor.

Bolu'da uyarıları dikkate alan vatandaşların, Demokrasi Meydanı ve Kent Meydanı ile İzzet Baysal Caddesi üzerinde yoğunluk oluşturmadığı görüldü.

Yaya ve araç trafiğinin geçmiş günlere göre sakin olduğu kentte polis, vatandaşları mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Karabük'te "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Safranbolu ilçesindeki Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda koronavirüs tedbirleri çerçevesinde vatandaşların büyük oranda dışarı çıkmadıkları görüldü.

Zonguldak'ta, kentin en işlek yerlerinden Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim olurken, vatandaşların şehrin en kalabalık caddesi olan Gazipaşa Caddesi'nde bulunan bankalarda işlemlerini yaptıktan sonra evlerine döndükleri görüldü. Sahil ve parklar da boş kaldı.

Bartın'da vatandaşlar, çağrılar üzerine sokağa çıkmamaya önem veriyor. Her gün çok sayıda vatandaşı ağırlayan Cumhuriyet Meydanı, Kemer Meydanı ile Yukarı Çarşı Meydanı en sakin günlerini yaşıyor.

Normal zamanda ticari hareketliliğin yoğun olduğu Hükümet Caddesi'nde lokanta ve kahvehanelerin yanı sıra giyim, aksesuar, çay ocağı gibi iş yerlerinin de kapalı olduğu görülürken, banka önlerinde kısmi yoğunluk oluştuğu gözlendi.

Sakarya'da da "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Uyarıları dikkate alan vatandaşların Çark Caddesi, Dar Sokak, Atatürk Bulvarı ve Demokrasi Meydanı'nda yoğunluk oluşturmadığı görüldü.

Akdeniz'de meydan ve sahillerde sessizlik hakim

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, "evde kal" çağrısına vatandaşların büyük oranda uyduğu görüldü.

Adana'da Turgut Özal, Gazipaşa ve Ziyapaşa bulvarları, Uğur Mumcu ve 5 Ocak meydanları, Adana Tren Garı ve Atatürk Parkı boş kaldı.

Mersin'de sahil bandındaki Adnan Menderes Bulvarı'nda tedbirlerin ardından sakinlik hakim oldu. Sahil kordonu ile Mersin İdmanyurdu, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe meydanları ile Cumhuriyet Alanı boş kaldı.

Hatay'da Atatürk Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı'nın sakin olduğu gözlendi. İskenderun ilçesinde emniyet güçlerinin aldığı önlemler kapsamında Atatürk Anıt Alanı ile sahil kordonu sessizliğe büründü.

Osmaniye'de de Atatürk Caddesi ve Devlet Bahçeli Bulvarı ile Devlet Bahçeli Meydanı'nın sakin olduğu görüldü.

Turizm merkezlerinde "koronavirüs sessizliği" sürüyor

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya'da, havanın güneşli olmasına rağmen "evde kal" çağrısına uyulması sonucu sahiller ve meydanlarda sakinlik hakim.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajlarıyla eskiden yoğunluk yaşanan Cumhuriyet Meydanı, Işıklar ve Kazım Özalp caddelerinde çok az sayıda kişinin bulunması dikkati çekti.

Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'nin genelde kalabalık olan meydanları, sahil ve yürüyüş yolları sakin günler geçiriyor.

Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler sahillerinde nisan ayı olmasına rağmen alışılmışın dışında sakinlik yaşanıyor.

Bodrum'un ünlü Paşatarlası ve Kumbahçe plajları ile Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ve Belkız plajlarındaki tenhalık da göze çarpıyor.

Ege Bölgesinde meydan ve sokaklar boş kaldı

Ege Bölgesi'ndeki illerde, vatandaşların "evde kal" çağrısına büyük oranda uyması sonucu sokak ve meydanlarda sessizliğe büründü.

İzmir'de meydan ve alanlar da boş kalırken, dışarı çıkan vatandaşların sosyal mesafeyi korudukları görüldü.

Denizli'de şehrin en işlek yerlerinden olan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı iş için dışarı çıkan vatandaşlar haricinde boş kaldı. Kentteki park, bahçe ve yürüyüş yollarının da boş olduğu gözlemlendi.

Manisa'da normal günde kalabalık olan alanlarda insan yoğunluğu azaldı.

Aydın'da ise alan ve meydanlar boş kalırken, Adnan Menderes Bulvarı ile Sevgi Yolu'nda yoğunluk gözlemlendi.

Trakya "evde kal" çağrısına uyuyor

Edirne'de havanın soğuk olmasının da etkisiyle Saraçlar ve Çilingirler caddeleri ile Selimiye Meydanı ve çevresinde yoğunluk düne göre azaldı.

Banka ve PTT şubelerinin önlerinde bekleyen vatandaşlar, görevliler tarafından sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek içeri alındı.

Kentteki sokak ve caddelerde zaman zaman az sayıda kişinin gezdiği de gözlendi.

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile İstasyon Caddesi'nde az sayıda insan olduğu görüldü.

Soğuk ve yağmurlu havanın hakim olduğu Tekirdağ'da vatandaşlar, önlemler kapsamında zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih ediyor. Kentin en işlek yerleri olan Köprübaşı ve Cumhuriyet meydanlarının yanı sıra sahil dolgu alanında sessizlik hakim.