Amasya Şehzadeler Gezi Yolu'ndan görüntü AMASYA - Türkiye genelinde olduğu gibi Amasya'da vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar üzerine sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor. Şehzadeler Gezi Yolu en sakin günlerinden birini yaşıyor.

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