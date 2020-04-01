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Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
7 saat önce
Amasya Şehzadeler Gezi Yolu'ndan görüntü AMASYA - Türkiye genelinde olduğu gibi Amasya'da vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar üzerine sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor.
Amasya Şehzadeler Gezi Yolu'ndan görüntü AMASYA - Türkiye genelinde olduğu gibi Amasya'da vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar üzerine sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor. Şehzadeler Gezi Yolu en sakin günlerinden birini yaşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 06:12 Kaynak: AA
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