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Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
7 saat önce
Musa Şahin ve Devlet Bahçeli Bulvarlarındaki sakinlik Atatürk Caddesi, Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet Meydanlarında sakinlik Boş cadde ve sokaklar Cadde sokaklarda az sayıda vatandaşların yürümesi Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyorOSMANİYE - Yeni tip koronavirüs...
Musa Şahin ve Devlet Bahçeli Bulvarlarındaki sakinlik
Atatürk Caddesi, Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet Meydanlarında sakinlik
Boş cadde ve sokaklar
Cadde sokaklarda az sayıda vatandaşların yürümesi
Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
OSMANİYE - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:44 Kaynak: AA
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