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Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
6 saat önce
Aydın-Denizli karayolundaki trafik sakinliği Kent merkezindeki boş meydan ve sokaklar Efeler ilçesindeki parklardaki sakinlik AYDIN - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.
Aydın- Denizli karayolundaki trafik sakinliği
Kent merkezindeki boş meydan ve sokaklar
Efeler ilçesindeki parklardaki sakinlik AYDIN - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:37 Kaynak: AA
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