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"Evde kal" çağrısı

Cumhuriyet Meydanından görünüm TOKAT - Tokat'ın en işlek yeri olan Cumhuriyet Meydanı ve Meydan bölgesinde vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uydu. Niksar ilçesinde de yollara "Evde kal" yazısı yazıldı.