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Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - TOKAT
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: "Evde kal" çağrısı Cumhuriyet Meydanından görünüm TOKAT - Tokat'ın en işlek yeri olan Cumhuriyet Meydanı ve Meydan bölgesinde vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uydu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
"Evde kal" çağrısı
Cumhuriyet Meydanından görünüm TOKAT - Tokat'ın en işlek yeri olan Cumhuriyet Meydanı ve Meydan bölgesinde vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uydu. Niksar ilçesinde de yollara "Evde kal" yazısı yazıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 07:11 Kaynak: AA
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