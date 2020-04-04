Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika

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Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
7 saat önce
Ankara Ulus meydanı Antalya kent merkezinden havadan görüntüler Malatya kent meydanı Samsun kent meydanı Trabzon kent meydanı ANKARA/ANTALYA/MALATYA/SAMSUN/TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda...
Ankara Ulus meydanı
Antalya kent merkezinden havadan görüntüler
Malatya kent meydanı
Samsun kent meydanı
Trabzon kent meydanı ANKARA/ANTALYA/MALATYA/SAMSUN/TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 02:54 Kaynak: AA
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