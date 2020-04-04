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Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
34 dakika önce
Türkiye genelinde olduğu gibi Amasya'da vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar üzerine sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor.
Türkiye genelinde olduğu gibi Amasya'da vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar üzerine sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor. Şehzadeler Gezi Yolu en sakin günlerinden birini yaşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 07:03 Kaynak: AA
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