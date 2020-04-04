15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki sakinlik

Belediye otobüslerinde maske takan vatandaşlar

Emniyet görevlilerinin kimlik kontrolü yapması

Otobüs durağında bekleyen vatandaşlar

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Metro girişi Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

ANKARA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Ankara'da da çağrılara uyulması sonucu normalde akşam saatlerinde de yoğunluğun yaşandığı 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı boş kaldı.