Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Başkentte şehrin işlek noktaları olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Sıhhiye, Ulus ve Anadolu meydanlarında hafta sonu olmasının da etkisiyle sokağa çıkılmaması uyarıları karşılık buldu.

Meydanlarda belirli noktalarda görev yapan polis ekipleri, maske ve eldiven kullanarak görevlerini yerine getiriyor.

Ankara'daki 4 meydanda da trafik akışının büyük ölçüde azaldığı, vatandaşların sokağa çıkılmaması konusundaki uyarıları dikkate aldığı gözlemleniyor.

İstanbul'un işlek meydanlarında "sessizlik" hakim

İstanbul, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ve sağanağın etkisiyle sessizliğe büründü.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan kentin tarihi ve turistik bölgelerinde sessizlik hakim oldu.

Park ve sahiller başta olmak üzere vatandaşların hafta sonlarını geçirmeyi tercih ettiği mekanlar boş kaldı.

Normal günlerde kalabalık olan Üsküdar, Salacak, Kadıköy ve Beykoz sahillerinde sessizlik var.

Salgın sebebiyle tüm ilçelerde vatandaşların büyük oranda çağrılara uyarak evde kalmayı tercih ettiği, cadde ve sokaklarda ihtiyaçlarını karşılamak için fırına ya da markete giden az sayıda insanın olduğu gözlemlendi.

Polis tedbirler doğrultusunda kent genelindeki çalışmalarını sürdürürken belediye görevlileri de dezenfeksiyon yapıyor.

Turizm merkezlerinde sakinlik hakim

Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, turistlerin ve vatandaşların eskiden yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Meydanı, Kaleiçi, Saat Kulesi, Güllük ve Işıklar caddeleri en sakin günlerini geçiriyor.

Kentteki büyük parklarda nöbet tutan polis ekipleri, işleri dolayısıyla sokakta bulunan vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Kaleiçi Yat Limanı'nda da ise sessizlik hakim. Balıkçıların ve gezi teknelerinin de uyarıları dikkate aldığı gözlemlendi.

Muğla'nın turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinin yoğun olduğu ünlü sahil, plaj, cadde ve meydanları ile yürüyüş yolları da en sakin günlerini yaşıyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'da sessizlik hakim

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te vatandaşlar, Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarına uydu.

Gaziantep'te kentin en turistik yeri Gaziantep Kalesi civarı boş kalırken, işlek caddeler yerini sessizliğe bıraktı.

Şanlıurfa ve Malatya'da kent merkezindeki meydanlar "evde kal" çağrısı ve 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanların sokağa çıkmalarının kısıtlanması ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanması üzerine boş kaldı.

Benzer durumun yaşandığı diğer illerde ise kent merkezlerindeki yoğunluk ciddi oranda azaldı.

Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de çağrıya büyük oranda uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Çanakkale'de "Evde Kal" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.

Bursa'da, Kovid-19 salgını öncesinde kalabalık olan bölgeler günü sakin geçiriyor. Tarihi Kapalı Çarşı ve Ulu Cami civarı, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere şehir merkezinde genellikle yoğunluğun olmadığı görüldü.

Polis ekipleri meydanlara çıkan bazı yollarda önlem alarak zorunlu olmadıkça vatandaşların geçişine izin vermiyor.

Eskişehir'de ise kent merkezinde Vilayet Meydanı'na çıkan ve İsmet İnönü Caddesi ile birleşen İki Eylül Caddesi'nin sakin olduğu gözlendi. Özellikle hafta sonu yerli turistlerin ilgi gösterdiği Tarihi Odunpazarı Bölgesi'ndeki sokaklarda da insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.

Balıkesir'de Cumhuriyet Meydanı, Valilik civarı ve Toplu Taşıma Merkezi gibi eskiden kalabalık olan yerlerde de yoğunluk yaşanmıyor.

Çanakkale'de Kordon Boyu, Cumhuriyet Meydanı ve Çarşı Caddesi'nde yoğunluk görülmedi. Havanın da yağışlı olmasının etkisiyle vatandaşlar evlerinde kaldı.

Trakya

Koronavirüsle mücadele kapsamında artırılan yasaklar ile sağanak ve hafta sonu tatili olması sebebiyle kent merkezi, "evde kal" çağrısının yapıldığı ilk günden bu yana en sakin günlerinden birini yaşadı.

Kentin en işlek yerleri olan Saraçlar ve Çilingirler caddeleri ile Selimiye Camisi çevresinde çok az sayıda kişi görüldü.

Polis ekipleri, anonslarla vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı, denetimler yaptı.

Tekirdağ'da ise polis ekipleri, cadde ve sokaklarda devriye gezerek denetim gerçekleştirdi.

Gençlerin sıkça zaman geçirdiği kent merkezindeki Köprübaşı, Cumhuriyet Meydanı, Bedesten Çarsısı ve Değirmenaltı bölgesi en sakin pazar gününü yaşadı.

İki gündür soğuk ve yağışlı havanın hakim olduğu Kırklareli'de ise vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Şevket Dingiloğlu Parkı, İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri yaklaşık 4 gündür en sakin günlerini geçiriyor.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarına vatandaşların uyduğu gözlendi.

Adana'da Uğur Mumcu Meydanı, Ziyapaşa Bulvarı ile Adana Spor Parkı ve Mavi Çocuk Ali Utku Yücel Masal Parkı, "evde kal" çağrısıyla boş kaldı.

Mersin'de, sahil bandındaki Adnan Menderes Bulvarı ile Mersin İdmanyurdu, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe meydanları boş kaldı. Akdeniz ilçesindeki Cumhuriyet Alanı ve Atatürk Parkı'nda ise sessizlik hakim oldu.

Hatay'da, kentin en işlek alanlarından Cumhuriyet ve Vali Ürgen meydanları ile Asi Nehri yürüyüş yolları ve tarihi Antakya sokaklarında "evde kal" çağrılarına uyulduğu gözlemlendi. İskenderun ilçesinde de Atatürk Anıt Alanı ile sahil kordonunun alınan önlemler kapsamında sakin olduğu görüldü.

Osmaniye'de, normalde vatandaşların sık bulunduğu Devlet Bahçeli Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı ve Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı da boş kaldı.

Doğu ve Güneydoğu'da "Evde kal" çağrısına uyuldu

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyuldu.

65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından valilikler tarafından hayata geçirilen ilave tedbirlerle denetimler artırıldı.

Normalde yoğunluğun yaşandığı kent meydanlarının uygulanan tedbirler ve denetimlerle boş kaldığı görüldü.

Vatandaşların tedbirlerle uyması ile bölge genelinde cadde, sokak, meydan ve parklarda sakinlik gözlendi.

Polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan vatandaşları evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıyor.

Erzurum, Kars, Tunceli, Erzincan ve Ardahan'ın en işlek, cadde, sokak, meydan, park ve tarihi yerleri vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle boş kaldı.

Van'da kentin en işlek caddelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve İskele ile Beşyol Meydanı, vatandaşların duyarlı davranmaları sonucu rağbet görmedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil bandı ve göl kıyılarında anons yaparak vatandaşların evlerinde kalması uyarısı yaptı. Giriş çıkışlara kapatılan kentte ekipler, toplu yaşam alanları ve caddelerde denetimler yaptı.

Ege'de meydanlar boş kaldı

İzmir, Denizli, Aydın, Manisa ve Uşak'ta nispeten "evde kal" çağrısına uyulması sonucu normalde yoğunluk yaşanan alanlar boş kaldı.

İzmir'de önemli meydan ve alanları boş kalırken, insan yoğunluğunun olduğu Karşıya Çarşısı da ilçe Hıfzıssıhha Kurul kararının ardından ana giriş çıkışı polis ekiplerince kapatıldı.

Denizli'de şehrin en işlek yerlerinden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nın boş olduğu görüldü. Manisa'da normalde vatandaşların yoğun olduğu alanlar da boş kaldı.

Aydın'da da normal şartlarda dolu olduğu gözlemlenen alanların boş kaldığı görüldü.

Karadeniz "Evde Kal" çağrısına büyük oranda uydu

Salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çağrılar Samsun, Sinop, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Tokat ve Amasya'da da karşılık buldu.

Samsun'un Atakum sahilindeki yürüyüş yolları, bisiklet yolu, parklar ve spor alanları boş kaldı. Kentin normalde kalabalık olan bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı, Kurtuluş Yolu, Mecidiye Caddesi ve Saathane Meydanı'nın yanı sıra işlek cadde ve sokaklarında çok az insan ve trafik hareketliliği yaşanıyor.

Çorum'daki Hürriyet ve Kadeş meydanları ile kentin en işlek noktalarından olan Gazi Caddesi'nde araç ve yaya yoğunluğu çok büyük oranda azaldı.

Sinop'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemlere vatandaşlar uymaya devam ediyor.

İç Anadolu da "Evde kaldı"

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlar "evde kal" çağrısına uymaya devam ediyor.

Kentteki Mevlana Meydanı'nın yanı sıra Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı, Kültür Park, Kılıçarslan Şehir Meydanı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı çevresi ile Otogar ve Kule Kavşağı'nın bugün de boş olduğu görüldü.

Öte yandan kentteki diğer işlek caddelerde de vatandaşlar sokağa çıkmayarak "Evde kal" çağrısına kulak verdi.

Afyonkarahisar'da da Kent Meydanı, Bankalar Caddesi, Uzun Çarşı girişi ve belediye etrafında insan ve trafik yoğunluğu ciddi oranda azaldı.

Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı sıra İsmet Paşa Caddesi, 1'inci ve 2'nci İstasyon caddelerinde sakinlik sürerken Aksaray'da da şehir merkezindeki meydanlar, işlek cadde ve güzergahlar boş kaldı.

Kayseri'de normal günlerde yoğunluk yaşanan Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Sivas Caddesi, İnönü Bulvarı ve Mimar Sinan Parkı gibi alanlar da en sakin günlerini geçiriyor.

Trabzon, Ordu, Rize ve Giresun da sakin

Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane'de vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar ve yayımlanan genelgeler üzerine sokağa çıkmıyor.

Söz konusu illerde, koronavirüse karşı alınan ilave tedbirler ve vatandaşların "Evde kal" çağrılarına uymasıyla işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde insan ve araç yoğunluğu azaldı.

Trabzon'da Atatürk Alanı ve Meydan Parkı, Ordu'da Demokrasi ve Köprübaşı meydanları, Giresun'da Atatürk Meydanı ile Gazi Caddesi, Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Memişağa Parkı, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri, Gümüşhane'de Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı en sessiz günlerini yaşıyor.

Marmara ve Batı Karadeniz'de de çağrılara büyük oranda uyuldu

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de de büyük oranda uyuldu.

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bartın, Zonguldak ve Karabük'te vatandaşlar genelde evde kalmayı tercih etti. Düzce'de Anıtpark ile Belediye Meydanı'nda yoğunluk oluşmadığı görüldü.

Kocaeli'de normal günlerde yoğunluk yaşanan birçok meydan ve işlek cadde boş kaldı, D-100 kara yolunda trafiğe çıkan araç sayısında ciddi oranda azalma yaşandı. Trafikte az sayıdaki aracın büyük kısmını ise kamyon ve tırlar oluşturdu.

Kocaeli'de kentin simgelerinden tarihi Fevziye Camisi'nin parkı ve Kent Meydanı ile en işlek yaya güzergahını oluşturan "Yürüyüş Yolu" sakin günlerinden birini yaşadı.

Sakarya'da ise şehrin en işlek yerlerinden Demokrasi Meydanı, Çark Caddesi, Dar Sokak ve Atatürk Bulvarı'nda vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığı görüldü.

Bolu kent merkezinde yoğunluk görülmedi. Demokrasi Meydanı ve Kent Meydanı ile İzzet Baysal Caddesi'nde sadece işleri olan az sayıda vatandaşın bulunduğu gözlendi.

Düzce'de Anıtpark ile Belediye Meydanı'nda insan yoğunluğu oluşmadı. Normal şartlarda insan yoğunluğunun en fazla olduğu İstanbul ve Gaziantep Caddesi ile Spor Sokak ise en sakin günlerini yaşıyor.

Zonguldak'ın en işlek caddelerinden Gazipaşa Caddesi ile normal zamanda kalabalığın en yoğun olduğu Madenci Anıtı önünde de sessizlik hakim oldu.

Bartın ve Karabük'te de sokaklarda da sessizlik hakimdi.