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Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
6 saat önce
Kocaeli'de normal günlerde yoğunluk yaşanan birçok meydan ve işlek cadde boş kaldı, D-100 kara yolunda trafiğe çıkan araç sayısında ciddi oranda azalma yaşandı.
Kocaeli'de normal günlerde yoğunluk yaşanan birçok meydan ve işlek cadde boş kaldı, D-100 kara yolunda trafiğe çıkan araç sayısında ciddi oranda azalma yaşandı. Trafikte az sayıdaki aracın büyük kısmını ise kamyon ve tırlar oluşturdu.
Kocaeli'de kentin simgelerinden tarihi Fevziye Camisi'nin parkı ve Kent Meydanı ile en işlek yaya güzergahını oluşturan "Yürüyüş Yolu" sakin günlerinden birini yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 04:41 Kaynak: AA
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