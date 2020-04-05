OSMANİYE - Osmaniye 'de, normalde vatandaşların sık bulunduğu Devlet Bahçeli Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı ve Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı boş kaldı.

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