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Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
6 saat önce
Adnan Menderes Bulvarı,Devlet Bahçeli Meydanı ve Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı'ndaki tenhalık OSMANİYE - Osmaniye'de, normalde vatandaşların sık bulunduğu Devlet Bahçeli Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı ve Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı boş kaldı.
Adnan Menderes Bulvarı, Devlet Bahçeli Meydanı ve Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı'ndaki tenhalık
OSMANİYE - Osmaniye'de, normalde vatandaşların sık bulunduğu Devlet Bahçeli Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı ve Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 08:27 Kaynak: AA
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