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Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - ZONGULDAK
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Zonguldak'ta "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Zonguldak'ta "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü. Kentin en işlek caddelerinden Gazipaşa Caddesi ile normal zamanda kalabalığın en yoğun olduğu Madenci Anıtı önünde de sessizlik hakim oldu. Giriş çıkışların yasak olduğu kent, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 08:39 Kaynak: AA
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