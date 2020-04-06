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Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
6 saat önce
Boş sokaklar Ekiplerin 65 yaş üstü vatandaşları uyarması Önlemlerden görüntü Polisin anons yapması ADIYAMAN - Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor.
Boş sokaklar
Ekiplerin 65 yaş üstü vatandaşları uyarması
Önlemlerden görüntü
Polisin anons yapması ADIYAMAN - Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor.Polis ekipleri, bariyerlerle sosyal mesafe önlemi aldı. Trafik ekipleri, vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda sosyal mesafenin korunması için anonslarla uyarıda bulundu. Ekipler, 65 yaş üstü vatandaşları görünce evlerine gönderiyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:59 Kaynak: AA
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