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Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
6 saat önce
15 Temmuz Kızılay Milli İrade meydanı İzmir Konak meydanı ANKARA/İZMİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
15 Temmuz Kızılay Milli İrade meydanı
İzmir Konak meydanı ANKARA/İZMİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:39 Kaynak: AA
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