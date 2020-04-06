Drone kamera ile havadan çekilen görüntüler

Mevlana Meydanı

Zafer Meydanı

Konya'da koronavirüs sessizliği

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlar "evde kal" çağrısına uymayı sürdürüyor.

Yılın her mevsimi yoğun ziyaretçi alan Mevlana Meydanı'nın yanı sıra Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı, Kültür Park, Kılıçarslan Şehir Meydanı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı çevresi ile Otogar ve Kule Kavşağı en sakin günlerini yaşıyor.

Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı sıra İsmet Paşa Caddesi, 1'inci ve 2'nci İstasyon caddelerinde sakinlik sürerken, emeklilerin buluşma mekanı olarak bilinen Cumhuriyet Parkı ile Türk Dil Parkı boş kaldı.

Aksaray'da da şehir merkezindeki meydanlar, işlek cadde ve güzerhahlardaki sessizlik devam ediyor. Sokaklardaki az sayıda insansa, polis ve zabıta ekiplerince uyarılıyor.

Afyonkarahisar'da da Kent Meydanı, Bankalar Caddesi, Uzun Çarşı girişi ve belediye etrafında insan ve trafik yoğunluğu bulunmuyor.