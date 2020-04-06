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Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü. Bilecik'te de vatandaşlar "evde kal" çağrılarına uygun hareket ediyor. Cumhuriyet Meydanı ve Tevfik Bey Caddesi gibi işlek caddelerinin kalabalık olmadığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:20 Kaynak: AA
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