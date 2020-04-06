Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü. Bilecik'te de vatandaşlar "evde kal" çağrılarına uygun hareket ediyor. Cumhuriyet Meydanı ve Tevfik Bey Caddesi gibi işlek caddelerinin kalabalık olmadığı görüldü.