Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Adana'da vatandaşların yapılan "evde kal" çağrılarına uyduğu gözlendi. Adana'da Uğur Mumcu Meydanı, Ziyapaşa Bulvarı ile Adana Tren Garı "evde kal" çağrısıyla boş kaldı.