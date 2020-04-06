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Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - ADANA
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Adana'da vatandaşların yapılan "evde kal" çağrılarına uyduğu gözlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Adana'da vatandaşların yapılan "evde kal" çağrılarına uyduğu gözlendi. Adana'da Uğur Mumcu Meydanı, Ziyapaşa Bulvarı ile Adana Tren Garı "evde kal" çağrısıyla boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:46 Kaynak: AA
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