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Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
6 saat önce
Adnan Menderes Bulvarı'ndan görüntü Atatürk Kent Meydanı ve İstasyon Meydanı'ndan görüntü Parklardan görüntü Aydın-Denizli karayolundan görüntü Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor AYDIN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul ve İzmir başta olmak...
Adnan Menderes Bulvarı'ndan görüntü
Atatürk Kent Meydanı ve İstasyon Meydanı'ndan görüntü
Parklardan görüntü
Aydın- Denizli karayolundan görüntü Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
AYDIN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu, Ankara ve bazı illerde ise hafta başı olması nedeniyle önceki günlere göre hareketliliğin az da olsa arttığı görüldü. Aydın'da da kent genelinde vatandaş yoğunluğunun olmadığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 05:03 Kaynak: AA
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