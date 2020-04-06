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Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor -...
6 saat önce
Denizli kent meydanındaki tenhalık Kütahya kent meydanındaki tenhalık Alanya sahil kenarındaki tenhalık Erzurum kent meydanındaki tenhalık Giresun kent meydanındaki tenhalık Afyonkarahisar kent meydanındaki tenhalık Tokat kent meydanındaki...
Denizli kent meydanındaki tenhalık
Kütahya kent meydanındaki tenhalık
Alanya sahil kenarındaki tenhalık
Erzurum kent meydanındaki tenhalık
Giresun kent meydanındaki tenhalık
Afyonkarahisar kent meydanındaki tenhalık
Tokat kent meydanındaki tenhalık
DENİZLİ/KÜTAHYA/ANTALYA/ERZURUM/GİRESUN/AFYONKARAHİSAR/TOKAT - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 08:23 Kaynak: AA
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