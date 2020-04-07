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Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
6 saat önce
Antalya kent merkezi, saat kulesi, Yivli Minare ve Cumhuriyet Meydanındaki sakinlik ANTALYA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Antalya'da "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Antalya kent merkezi, saat kulesi, Yivli Minare ve Cumhuriyet Meydanındaki sakinlik ANTALYA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Antalya'da "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:25 Kaynak: AA
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