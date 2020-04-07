Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - ANKARA/İZMİR/TRABZON/ - Son Dakika

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Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - ANKARA/İZMİR/TRABZON/
6 saat önce
Ankara Ulus Meydanı İzmir Konak Meydanı Saat kulesi Güvercinler Trabzon kent meydanı Parktaki boş banklar Hatay Cumhuriyet Meydanı ANKARA/İZMİR/TRABZON/HATAY - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 01:25 Kaynak: AA
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