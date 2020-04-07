Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - ANKARA/İZMİR/TRABZON/ - Son Dakika

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Uzmanlar uyardı: Kullanılıp atılan maske ve eldivenler koronavirüs bulaştırabilir

Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak

İzmir'de sokakta yapılan virüs testinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü: Böyle bir uygulamamız yok