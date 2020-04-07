Ziyapaşa Bulvarı'ndaki sakinlik

5 Ocak Meydanı'ndaki sakinlik

Atatürk Caddesi'ndeki sakinlik

Atatürk Parkı'ndaki sakinlik

Uğur Mumcu Meydanı'ndaki sakinlik ADANA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Adana'da vatandaşların yapılan "evde kal" çağrılarına uyduğu gözlendi. Adana'da Uğur Mumcu ve 5 Ocak Meydanı ile Ziyapaşa Bulvarı, Atatürk Caddesi ve Atatürk Parkı "evde kal" çağrısıyla boş kaldı.