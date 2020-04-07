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Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
6 saat önce
Ziyapaşa Bulvarı'ndaki sakinlik 5 Ocak Meydanı'ndaki sakinlik Atatürk Caddesi'ndeki sakinlik Atatürk Parkı'ndaki sakinlik Uğur Mumcu Meydanı'ndaki sakinlik ADANA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Adana'da vatandaşların yapılan "evde kal" çağrılarına uyduğu gözlendi.
Ziyapaşa Bulvarı'ndaki sakinlik
5 Ocak Meydanı'ndaki sakinlik
Atatürk Caddesi'ndeki sakinlik
Atatürk Parkı'ndaki sakinlik
Uğur Mumcu Meydanı'ndaki sakinlik ADANA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Adana'da vatandaşların yapılan "evde kal" çağrılarına uyduğu gözlendi. Adana'da Uğur Mumcu ve 5 Ocak Meydanı ile Ziyapaşa Bulvarı, Atatürk Caddesi ve Atatürk Parkı "evde kal" çağrısıyla boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:24 Kaynak: AA
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