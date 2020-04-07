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Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
6 saat önce
Marmaris sahillerindeki sakinlik Marmaris meydanlardaki sakinlik - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde işlek yerlerde sakinlik hakim oldu MUĞLA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye"...
Marmaris sahillerindeki sakinlik
Marmaris meydanlardaki sakinlik - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde işlek yerlerde sakinlik hakim oldu
MUĞLA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü
Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'nin genelde kalabalık olan meydanları, sahil ve yürüyüş yolları sakin günler geçiriyor.
Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler sahilleri ile yürüyüş yollarında, havanın güneşli olmasına rağmen alışılmışın dışında sessizlik ve sakinlik hakim.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:45 Kaynak: AA
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