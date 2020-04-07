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Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
7 saat önce
Musa Şahin Bulvarı, Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki sakinlik OSMANİYE - Osmaniye'de, Musa Şahin ve Devlet Bahçeli bulvarları, Atatürk Caddesi, Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanları boş kaldı.
Musa Şahin Bulvarı, Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki sakinlik OSMANİYE - Osmaniye'de, Musa Şahin ve Devlet Bahçeli bulvarları, Atatürk Caddesi, Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanları boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:22 Kaynak: AA
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