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Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - KARS
6 saat önce
Kars Kalesi çevresinden görüntü Atatürk Caddesinden görüntü KARS - Türkiye genelinde olduğu gibi Kars'ta da vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar üzerine sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor.
Kars Kalesi çevresinden görüntü
Atatürk Caddesinden görüntü
KARS - Türkiye genelinde olduğu gibi Kars'ta da vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar üzerine sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 06:33 Kaynak: AA
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