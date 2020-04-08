Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor -... - Son Dakika

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Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor -...
6 saat önce
Kayseri, Ordu, Sivas, Kütahya, Marmaris, Konya, İstanbul, Erzurum ve Kocaeli'nde sakinliğin hakim olduğu alanlar KAYSERİ/ORDU/SİVAS/KÜTAHYA/MUĞLA/İSTANBUL/ERZURUM/KOCAELİ - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 07:57 Kaynak: AA
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