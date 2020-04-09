Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika

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Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
6 saat önce
Ankara Kızılay meydanı Polis ekiplerinin uyarı anonsu yapması İzmir Konak Meydanı Saat Kulesi Bisiklete binenler Güvercilerden görüntüler ANKARA/İZMİR - Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Ankara Kızılay meydanı
Polis ekiplerinin uyarı anonsu yapması
İzmir Konak Meydanı
Saat Kulesi
Bisiklete binenler
Güvercilerden görüntüler ANKARA/İZMİR - Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 01:16 Kaynak: AA
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