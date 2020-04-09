Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika

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Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
7 saat önce
Antalya Kent merkezinden görüntüler Meydanda uyuyan köpek Polislerin uyarı yapması Bekçilerin sosyal mesafe kuralı uyarısı yapması Sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlar Polislerin uyarı yapması Samsun kent merkezi ANTALYA/SAMSUN - Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Antalya Kent merkezinden görüntüler
Meydanda uyuyan köpek
Polislerin uyarı yapması
Bekçilerin sosyal mesafe kuralı uyarısı yapması
Sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlar
Polislerin uyarı yapması
Samsun kent merkezi ANTALYA/SAMSUN - Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:02 Kaynak: AA
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