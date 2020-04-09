Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Başkent Ankara'da, "Evde kal" çağrısıyla 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Sıhhiye ve Anadolu meydanları ile parklarda sakinlik hakim oldu.

Gıda, giyim ve inşaat malzemesi dükkanlarının bulunduğu Ulus Meydanı'nda birkaç gündür süren hareketlilik, yerini bugün sessizliğe bıraktı.

Pazar yerleri ve marketler gibi halkın toplu bulunduğu mekanlarda maske takılmasının zorunlu hale gelmesiyle vatandaşların bu karara uyduğu görülüyor.

Meydanlarda belirli noktalarda görev yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

İstanbul'un cadde ve meydanlarında sessizlik sürüyor

İstanbul'da Yenikapı sahil, Cankurtaran sahil ve tarihi yarımadada Sultanahmet Meydanı'nda sakinlik hakim oldu.

Aksaray ve Beyazıt'ta az sayıda da olsa bazı vatandaşlar dışarıda bulunuyor. Eminönü'nde sakinlik gözlenirken bu bölgedeki tramvay, metro ve otobüslerde yoğunluğun da çok az olduğu göze çarptı.

Beşiktaş ve Taksim ilçeleri ise sakinliğini koruyor. Sahil kesimindeki sakinliğe rağmen spor yapan bazı vatandaşlara polis ekipleri, uyarıda bulundu.

Sarıyer'de ise sakinlik hakim, trafik yoğunluğu görülmüyor. Şirinevler Meydanda az sayıda vatandaşın dışarıda olduğu gözlemlenirken, bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü.

Metrobüs başta olmak üzere toplu taşıma araçlarında vatandaşların sosyal mesafeyi korudukları görülüyor.

İstanbul Anadolu yakasında ise sahil bölgelerinde sakinlik gözlenirken, trafik yoğunluğu ise bulunmuyor.

Ege Bölgesi'nde meydan ve sokaklar boş kaldı

İzmir, Aydın, Manisa, Uşak ve Denizli'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

İzmir'in meydanlarında yoğunluk gözlemlenmezken banka ve kamu binalarının önünde vatandaşların olduğu görüldü.

Aydın'da ise Adnan Menderes Bulvarı ile Sevgi yolunda sakinlik hakim oldu.

Manisa'da Mustafa Kemal Paşa Caddesi ile 8 Eylül Caddesi'nde uygulanan park yasağı da kalabalığın daha da azalmasını sağladı.

Denizli'de kent meydanı boşalırken trafikte sakinlik gözlendi.

Uşak'ta da kentin işlek yerleri boş kalırken vatandaşların tedbirlere uyduğu görüldü.

Turizm merkezlerinde cadde ve sahiller sakin

Antalya'da, Konyaaltı ve Lara sahili, Cumhuriyet Meydanı, Kaleiçi, Saat Kulesi, Güllük ve Işıklar caddeleri en sakin günlerini geçiriyor.

Kentte her gün binlerce kişinin yürüyüş ve spor yaptığı Falez Parkı ile Kaleiçi Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı'nda da sessizlik hakim oldu. Balıkçı ve gezi teknelerinin, uyarıların dikkate alınarak limanlara demirlendiği gözlendi.

Muğla'nın turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinin yoğun olduğu sahil, plaj, cadde, meydanları ile yürüyüş yollarında sakinlik sürüyor.

Güney Marmara'da cadde ve meydanlarda sessizlik

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik'te "Evde kal" çağrısına büyük oranda riayet ediliyor.

Bursa'da, güneşli havaya rağmen gün sakin geçiriyor. Özellikle kentte Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarı, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere şehir merkezinde genellikle yoğunluk yaşanmıyor.

Polis ekipleri meydanlara çıkan bazı yollarda önlem alarak zorunlu olmadıkça vatandaşların geçişine izin vermiyor.

Eskişehir'de kent merkezinde İsmet İnönü, İki Eylül ve Hamamyolu caddelerinde büyük oranda sakinlik yaşanıyor.

Balıkesir'de de yoğunluk görülmedi.

Bilecik'te kent meydanının tenha olduğu gözlendi.

Doğu Akdeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de işlek cadde, bulvar ve meydanlar sessizliğe büründü.

Adana'da, Mithat Özsan, Gazipaşa ve Ziyapaşa Bulvarları, Uğur Mumcu ve 5 Ocak Meydanları ile Atatürk ve Merkez Parklar boş kaldı.

Mersin'de, sahil kıyısındaki Adnan Menderes Bulvarı ile Cumhuriyet Alanı ve 3 Ocak Atatürk Meydanı'nda sakinlik hakim oldu.

Hatay'da İstiklal Caddesi ve vatandaşların sıklıkla gittiği Atatürk Parkı'nın boş kaldığı gözlendi.

Osmaniye'de, Devlet Bahçeli, Musa Şahin, Atatürk ve Alparslan Türkeş Bulvarları ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet Meydanları sessiz kaldı.

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin de "evde kaldı"

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize ve Gümüşhane'de vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar ve yayımlanan genelgeler üzerine büyük ölçüde sokağa çıkmıyor.

Trabzon'da Atatürk Alanı, Meydan Parkı ile şehrin en işlek cadde ve sokaklarından Uzun Sokak ve Kahramanmaraş Caddesi, Ordu'da Köprübaşı ve Demokrasi Meydanlarında sessizlik hakim oldu.

Giresun, Rize ve Gümüşhane'de de sakinlik gözlendi.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz sessiz

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük'te "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Sakarya'da kentin işlek yerlerinden Çark Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Gar Meydanı'ında sessizlik hakim oldu.

Kocaeli'de ise Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ile Fevziye ve Yenicuma parklarının boş kaldığı, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda araç sayısında ciddi oranda azalma olduğu gözlendi.

Düzce'de, İstanbul Caddesi, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şeritlerle kapatılmasının ardından şehrin en işlek noktaları en sakin günlerini yaşadı.

Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük'te de işlek cadde ve bulvarlar, parklar ile meydanlar boş kaldı.

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'da sessizlik hakim

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te vatandaşlar, Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uydu.

Gaziantep'te, Kovid-19 salgını öncesinde kalabalık olan noktalar günü sakin geçiriyor. Kentin en turistik yeri Gaziantep Kalesi civarı başta olmak üzere işlek caddelerde sakinlik gözleniyor.

Şanlıurfa'da tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde sessizlik hakim olurken, şehrin bazı noktalarında ise kısmen yoğunluk gözlemlendi.

Malatya'da ise işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde yoğunluğun azaldığı görülüyor.

Benzer durumun yaşandığı diğer illerde ise kent merkezlerindeki yoğunluk ciddi oranda azaldı.

Samsun, Çorum, Tokat, Sinop, Amasya, Kastamonu ve Çankırı sessiz

Tokat'ta, Cumhuriyet Meydanı ile kentin en işlek noktalarından Meydan bölgesinde araç ve yaya yoğunluğu büyük oranda geriledi.

Sinop'ta, yapılan çağrılara uyan vatandaşlar kentin işlek caddeleri ile meydan ve sahillerini büyük oranda boş bıraktı.

Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda araç ve yaya trafiğinde büyük oranda azalma yaşandı.

Kastamonu'da her gün çok sayıda vatandaşı ağırlayan Cumhuriyet Meydanı ile Nasrullah Meydanı en sakin günlerini yaşıyor.

Samsun'da Adnan Menderes Sahil Yolu, Kurtuluş Yolu, Cumhuriyet Meydanı ile Atakum sahilinde yoğunluğun büyük oranda azaldığı gözlemlendi.

Çorum'daki Hürriyet ve Kadeş Meydanları ile Gazi Caddesi'nde araç ve yaya yoğunluğu kısmen azaldı.

Amasya'da yapılan çağrılar üzerine vatandaşlar, sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor. Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı'nda sakinlik hakim oldu.

Trakya'da sessizlik hakim

Edirne'de salgından önce insan hareketliliğinin yoğun yaşandığı Selimiye Meydanı'nda sakinlik hakim. Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde ise hafif yoğunluk gözlendi.

Polis ekipleri, caddelerdeki vatandaşlara ve esnafa maske takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kırklareli'nde vatandaşların büyük bölümü Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzmanların "evde kalın" çağrısına uyuyor. Güneşli havanın etkili olduğu kentte, vatandaşlar, zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih etti.

Önceden vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı'nda sakinlik hakim olurken, İstasyon ve Cumhuriyet Caddelerinde az sayıda insan olduğu gözlendi.

Tekirdağ'da soğuk ve rüzgarlı havanın etkisini kaybetmesiyle kent merkezinde hareketlilik yaşanıyor. Özellikle Hükümet Caddesi ve Köprübaşı mevkisinde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

İç Anadolu'da da vatandaşlar "Evde kaldı"

Konya'da Mevlana Meydanı'nın yanı sıra Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı, Kültür Park, Kılıçarslan Şehir Meydanı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı çevresi ile Otogar ve Kule Kavşağı'nda genellikle yoğunluk yaşanmadı.

Karaman'da işlek cadde ve meydanlarda sakinlik sürerken, Aksaray'da da kent genelinde yoğunluk olmadı.

Afyonkarahisar'da ise "Evde kal" çağrılarına uyulduğu ve kent genelinin sakin olduğu gözlendi.

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kırıkkale ve Kırşehir'de, vatandaşlar "Evde kal" çağrısına büyük oranda uydu.

Kayseri'nin işlek yerlerinden Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Sivas Caddesi, İnönü Bulvarı ve Mimarsinan Parkı gibi alanların kısmen sakin olduğu görüldü.

Sivas'ta Atatürk Caddesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında araç ve yaya trafiğine kapatılırken güvenlik güçleri, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Nevşehir'de, bazı caddelerin trafiğe kapatılmasının ardından halkın "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyduğu görüldü.

Yozgat'ta Cumhuriyet Maydanı'nın boş olduğu gözlendi. Polis ekipleri sürekli anons yaparak vatandaşları uyardı.

Niğde'de Ömer Halisdemir Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı'nda yoğunluk görülmedi.

Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda kısmen sakinlik gözlenirken, insanların alınan önlemlere genelde uyarak evlerinde kalmayı tercih ettiği görüldü.

Kırşehir'de, sokağa çıkan vatandaşların ise maske taktıkları ve sosyal mesafeyi gözeterek hareket ettikleri gözlendi.

Doğu ve Güneydoğu'da işlek cadde ve meydanlar boş kaldı

Van'da insanların büyük bir bölümünün evde kalmayı tercih etmesiyle kentin en işlek caddelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve İskele ile Beşyol Meydanı sessizliğe büründü.

Hakkari, Bitlis ve Muş'ta da vatandaşların "Evde kal" çağrılarına uymasıyla en işlek cadde ve meydanlar boş kaldı.

Erzurum'daki en işlek cadde olan Cumhuriyet Caddesi ile Havuzbaşı, Yakutiye Kent Meydanı ve Çifte Minareli Medrese gibi yerlerde sessizlik hakim oldu.

Kars'ta da Faikbey Caddesi, Kazım Paşa Caddesi ile turistlerin yoğun olarak gezdiği tarihi Kars Kalesi etekleri boş kaldı.

Ağrı ve Tunceli'de çağrıya uyan vatandaşların evlerinde kalmasıyla caddeler ve meydanlar sessizliğe büründü.

Ardahan, Iğdır ve Erzincan'da da caddeler ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Erzincan'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı, Ordu Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Halitpaşa Caddesi'nin boş kaldığı görüldü.

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta "Evde kal" çağrısına uyuluyor. Bölge illerinde polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan vatandaşları evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıyor.