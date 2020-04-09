Mithat Özsan Bulvarı'ndan görüntü

Atatürk Parkı'ndan görüntüler

Atatürk Caddesi'nden görüntü

Ziyapaşa Bulvarı'ndan görüntü

Uğur Mumcu Meydanı'ndan görüntü

Adana Tren Garı'ndan görüntü

ADANA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de işlek cadde, bulvar ve meydanlar sessizliğe büründü.

Adana'da, Mithat Özsan, Gazipaşa ve Ziyapaşa bulvarları, Uğur Mumcu ve 5 Ocak meydanları ile Atatürk ve Merkez parklar boş kaldı.